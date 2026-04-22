La zona del cotxe que gairebé ningú toca quan neteja... i que pot evitar més d’un ensurt
Mentre molts conductors cuiden la carrosseria i la tapisseria, hi ha una part clau del vehicle que sol quedar oblidada i que també necessita manteniment
Quan netegem el cotxe, el més habitual és centrar-nos en la carrosseria, els vidres o la tapisseria. Però hi ha una altra zona que molts conductors passen per alt i que també és important mantenir en bon estat: el compartiment del motor. Encara que no estigui a la vista, tenir-lo net ajuda molt més del que sembla. Facilita tasques bàsiques com revisar nivells o canviar una bombeta, permet detectar abans possibles fuites o petites avaries i, a més, fa més senzill qualsevol treball de manteniment al taller. No és una qüestió només estètica: una bona neteja pot ajudar a prevenir problemes i allargar la vida útil del vehicle.
La recomanació és fer aquesta neteja de tant en tant, sobretot si acostumes a posar el cotxe a punt a fons, i sempre amb el motor fred. Per treure la pols acumulada, es pot fer servir aire a pressió i, després, passar-hi un drap de microfibra amb productes específics per a plàstics a les parts visibles, com tapes, mànegues o dipòsits. El que convé evitar és l’aigua a pressió, especialment en cotxes moderns, perquè pot danyar components elèctrics. Si la brutícia és important o fa anys que no s’hi actua, hi ha especialistes que fan aquesta feina: una neteja bàsica del motor sol costar entre 20 i 40 euros; una de més completa amb vapor, entre 50 i 90 euros; i un detallat més a fons pot arribar als 100 o 200 euros, segons l’estat i la mida del vehicle.
