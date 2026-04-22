Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
recomanacions Sant JordiEnderroc pis Ferran PuigEducació infantilFórum IndustrialFitxatge Bàsquet GironaBombers Olot
instagramlinkedin

La zona del cotxe que gairebé ningú toca quan neteja... i que pot evitar més d’un ensurt

Mentre molts conductors cuiden la carrosseria i la tapisseria, hi ha una part clau del vehicle que sol quedar oblidada i que també necessita manteniment

La part del cotxe que sempre deixem sense netejar

Abril Benítez

Quan netegem el cotxe, el més habitual és centrar-nos en la carrosseria, els vidres o la tapisseria. Però hi ha una altra zona que molts conductors passen per alt i que també és important mantenir en bon estat: el compartiment del motor. Encara que no estigui a la vista, tenir-lo net ajuda molt més del que sembla. Facilita tasques bàsiques com revisar nivells o canviar una bombeta, permet detectar abans possibles fuites o petites avaries i, a més, fa més senzill qualsevol treball de manteniment al taller. No és una qüestió només estètica: una bona neteja pot ajudar a prevenir problemes i allargar la vida útil del vehicle.

La recomanació és fer aquesta neteja de tant en tant, sobretot si acostumes a posar el cotxe a punt a fons, i sempre amb el motor fred. Per treure la pols acumulada, es pot fer servir aire a pressió i, després, passar-hi un drap de microfibra amb productes específics per a plàstics a les parts visibles, com tapes, mànegues o dipòsits. El que convé evitar és l’aigua a pressió, especialment en cotxes moderns, perquè pot danyar components elèctrics. Si la brutícia és important o fa anys que no s’hi actua, hi ha especialistes que fan aquesta feina: una neteja bàsica del motor sol costar entre 20 i 40 euros; una de més completa amb vapor, entre 50 i 90 euros; i un detallat més a fons pot arribar als 100 o 200 euros, segons l’estat i la mida del vehicle.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
