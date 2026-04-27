La nova norma de la DGT que pot obligar-te a passar la ITV cada sis mesos
Els vehicles de més de 10 anys no sempre han de passar la ITV amb la mateixa freqüència: la clau és saber si són turismes, furgonetes o vehicles habitatge
La ITV torna a generar dubtes entre els conductors, sobretot entre els propietaris de vehicles amb més de deu anys d’antiguitat. Fins ara, la idea més estesa era clara: si un turisme supera la dècada, ha de passar la inspecció tècnica un cop l’any. Aquesta regla continua vigent per als cotxes particulars, però una nova instrucció de la DGT ha posat el focus en un altre tipus de vehicles: les furgonetes camperitzades i els vehicles habitatge.
El canvi no afecta tots els conductors, però sí aquells que tenen una furgoneta adaptada com a camper o un vehicle classificat administrativament com a habitatge. La instrucció DGT PROT 2026/04 no crea una obligació completament nova, sinó que unifica criteris i aclareix una qüestió que generava confusió: cada quan s’ha de passar la ITV segons la categoria real del vehicle.
Cada quan s’ha de passar la ITV si el vehicle té més de 10 anys?
Si el vehicle és un turisme de categoria M i té més de 10 anys, la ITV s’ha de passar cada any. Aquesta és la regla habitual per als cotxes particulars i continua igual.
El problema arriba amb moltes furgonetes camperitzades, perquè no sempre estan registrades com a turismes. Algunes consten a la fitxa tècnica com a vehicles de categoria N, és a dir, furgons o furgonetes. En aquests casos, quan superen els 10 anys, han de passar la ITV cada sis mesos.
Per això, la DGT insisteix que el conductor no s’ha de fixar només en l’ús que fa del vehicle, sinó en la seva classificació oficial. Encara que una furgoneta estigui adaptada per dormir-hi o fer-hi vida, la periodicitat de la inspecció depèn del que digui la fitxa tècnica.
La instrucció s’ha fet per evitar interpretacions diferents entre estacions d’ITV i conductors. En concret, aclareix que els vehicles habitatge de categoria M passen la inspecció anualment a partir dels 10 anys, mentre que els de categoria N l’han de passar cada sis mesos. Aquesta distinció és la que pot fer que dos vehicles aparentment semblants tinguin obligacions diferents.
Els passos que recomana seguir són senzills. Primer, cal revisar la fitxa tècnica del vehicle, en format físic o a través de l’aplicació miDGT. Després, cal comprovar si hi consta categoria M o categoria N. Finalment, s’ha de mirar l’antiguitat del vehicle i aplicar la periodicitat corresponent: anual si és categoria M de més de 10 anys, semestral si és categoria N de més de 10 anys.
No passar la ITV quan toca pot sortir car. Circular amb la inspecció caducada comporta una multa de 200 euros, sense pèrdua de punts. Si la ITV és desfavorable i el vehicle continua circulant, la sanció també és de 200 euros. En canvi, si la inspecció és negativa, la multa pot arribar als 500 euros, perquè el vehicle no està autoritzat a circular.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines