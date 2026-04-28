Resultats anuals
Ebro consolida la seva penetració al mercat de l’automòbil després d’ingressar 357 milions d’euros el 2025
La companyia associada al grup xinès Chery va vendre 14.148 cotxes l’any passat i acaba de presentar un nou model, que també es produirà a Barcelona
Xavier Pérez
Rafael Ruiz i Pedro Calef, president d’Ebro EV Motors i CEO d’Ebro Motors, respectivament, van viatjar fa una setmana a Wuhu, la seu de la companyia xinesa d’automòbils Chery per consolidar la seva relació amb els seus socis i, de passada, treure un nou model per a la planta de la Zona Franca de Barcelona. ¿Com ho van fer? Doncs com es fa tot a la Xina, demostrant al teu interlocutor la validesa dels teus arguments i fent-lo partícip de l’èxit. I aquest argument tenia raons de pes.
Ebro ha anunciat al tancament del seu any comercial uns resultats realment brillants que agraden, i molt, als seus socis. 14.148 unitats comercialitzades el 2025, amb uns ingressos de 357 milions d’euros i la consolidació de la imatge de la marca. Així va ser com es van tornar amb l’ Ebro BEV sota el braç, tal com va publicar EL PERIÓDICO.
La marca espanyola, la matriu Ebro de la qual SUV és l’encarregada de comercialitzar la gamma de models actuals, va aconseguir l’any passat uns números realment positius. El tancament comptable va donar la multiplicació per deu la xifra que es va aconseguir el 2024 i, de passada, va depassar els 333 milions que la companyia s’havia marcat com a objectiu. Això els va portar, a nivell operatiu, a assolir un Ebitda ajustat positiu de 4,4 milions d’euros (amb un marge de benefici de l’1,2%) davant els 15,3 milions negatius de l’exercici anterior.
Ebro, que actualment ven els models S400, S700, S800 i S900,beu de la tecnologia i la fabricació de la gamma Tiggo de Chery, sent la marca estrangera que millor s’ha adaptat a les necessitats d’expansió del gegant xinès. Recentment, Yin Tongyue, el president de Chery, va viatjar a Barcelona per inaugurar el nou centre de comandament d’Europa i que inclou una divisió d’ R+D i les oficines centrals. Ebro ha jugat un paper essencial i ha servit de nexe d’ unió amb les administracions públiques, una cosa que Chery sempre ha valorat molt.
Empenta comercial
Com diem, Ebro va vendre el 2025 un total de14.148 vehicles i va registrar 12.459 matriculacions, cosa que suposa una quota de mercat de l’1,1% a Espanya, amb una tendència creixent que va arribar fins al 2,1% el mes de desembre. Quant a unitats venudes per models, l’ Ebro S700 va liderar les vendes del catàleg, seguit per l’ Ebro S400, la comercialització del qual va començar el 2025. Ebro acobla tant models de combustió, també híbrids i híbrids endollables (combinació electrificada que suposa el 65% de les vendes). A tot això caldrà sumar a final d’any l’arribada prevista del nou Ebro BEV (que a la Xina ven Chery sota el nom de Chery QQ3).
En un comunicat fet públic, Ebro reconeix unainversió en actius va ascendir a 92,5 milions d’ euros el 2025, davant els 46,5 milions del 2024. D’aquesta xifra, destaca la partida de 43,5 milions d’euros destinada a la nova línia de soldadura (M1), que permetrà incrementar sensiblement la capacitat productiva de la planta al llarg del 2026 i que és essencial per iniciar el procés de producció pròpia.
Rafael Ruiz, president d’Ebro EV Motors, admet que «l’exercici 2025 ha representat un punt d’inflexió definitiu en la trajectòria d’Ebro EV Motors, consolidant la nostra transició d’un projecte de reindustrialització a una realitat industrial, en la qual s’ha complert la totalitat de la reincorporació del personal emmarcat en el procés de reindustrialització. Haver assolit un ebitda positiu el nostre primer any complet d’activitat no és només una fita financera, sinó també la ratificació que el nostre model de negoci té un palanquejament sòlid i una escalabilitat real».
