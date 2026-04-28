Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
El Foment Gironapresó Puig de les Bassescontaminació Gironacàsting Enredadosdesallotjaments GironahabitatgeVan der Poel GironaFestes de la Santa Creu
instagramlinkedin

DGT

Els nous senyals de la DGT que ja estan arribant a les carreteres

L’actualització respon a la necessitat de modernitzar un sistema que feia anys que no tenia grans canvis

Elena Castellano

Madrid

La Direcció General de Trànsit continuarenovant el sistema de senyalització a Espanya i, de mica en mica, comencen a veure’s nous senyals a les carreteres. Entre aquestes destaquen les R-114, R-118 i R-119, que molts conductors encara no identifiquen però que convé conèixer per evitar sancions.

Aquests canvis formen part de la reforma del Reglament General de Circulació, que busca adaptar la senyalització a la realitat actual i fer-la més clara i fàcil d’entendre.

Una senyalització més moderna

L’actualització respon a la necessitat de modernitzar un sistema que feia anys que no tenia grans canvis. L’objectiu és millorar la seguretat viària i adaptar els senyals a noves formes de mobilitat, com els patinets elèctrics.

A més, molts senyals han sigut redissenyats perquè resultin més intuïtius, amb pictogrames més clars i un llenguatge visual més senzill.

R-118: prohibit patinets

Una de les novetats és el senyal R-118. Es tracta d’un senyal circular amb vora vermell i la silueta d’un patinet elèctric al seu interior.

El seu significat és clar: prohibeix l’accés a vehicles de mobilitat personal. Sol col·locar-se en zones per als vianants o en accessos on aquest tipus de vehicles no està permès.

R-114: bicicletes fora

El senyal R-114 no és nou, però ha sigut actualitzada amb un disseny més modern. Indica la prohibició d’accés a bicicletes i manté el format clàssic de senyal circular amb vora vermella.

El seu redisseny busca millorar la visibilitat i fer-la més reconeixible per als usuaris de la via.

R-119: prohibició conjunta

El tercer senyal, l’R-119, combina les dues anteriors. Inclou tant el símbol del patinet com el de la bicicleta, separats per una franja vermella.

En aquest cas, el senyal prohibeix l’accés tant a bicicletes com a vehicles de mobilitat personal, i s’utilitza en els mateixos entorns que les anteriors.

La implantació d’aquests senyals serà progressiva, però el seu coneixement ja és obligatori. Adaptar-se a aquests canvis és clau per circular amb seguretat i evitar multes.

RRSS WhatsAppCopiar URL
