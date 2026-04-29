Cotxe, moto, bicicleta o patinet:
com escollir la mobilitat que encaixa
amb el teu estil de vida
La manera com ens desplacem ha deixat de ser una decisió purament pràctica per convertir-se en una extensió de la nostra personalitat. Avui dia, triar entre un cotxe, una moto, una bicicleta o un patinet té tant a veure amb el trajecte que hem de fer com amb el nostre estil de vida. Cada cop són més les persones que busquen alternatives que s’adaptin realment al seu dia a dia. Des de desplaçaments urbans ràpids per evitar el trànsit fins a trajectes interurbans que requereixen més confort, sense oblidar la necessitat de conciliar la vida familiar amb la mobilitat professional.
En aquest escenari, les opcions es multipliquen per oferir solucions a mida, tenint en compte la comoditat de cadascú, però també la sostenibilitat. Ja no es tracta de moure’s sense pensar, sinó de tenir en compte com podem anar d’un punt A a un punt B de la millor manera, coneixent tot el ventall d’oportunitats que pot oferir la ciutat. En aquest reportatge, recorrem les opcions que estan a l’abast de tots els usuaris, per poder desplaçar-nos de la forma més eficient.
Nissan Micra: el cotxe urbà per al dia a dia
Per a aquells que busquen fer el salt definitiu a l'electrificació sense complicacions, el nou Nissan Micra elèctric es presenta com una de les opcions més intel·ligents i rendibles per dominar la ciutat. Amb una autonomia que arriba fins als 408 km, aquest compacte redefineix el segment B oferint una agilitat sense precedents i una configuració real de 5 places que no sacrifica l'espai interior ni la capacitat de càrrega.
Un dels seus grans avantatges és la rapidesa tecnològica. És capaç de recuperar 175 km d'autonomia en només 15 minuts, eliminant qualsevol por als temps d'espera en la rutina diària. Si el vols provar, està disponible a les instal·lacions de Camps Motor a Fornells de la Selva i al centre renovat de Vulpellac, el Micra permet triar entre dues bateries segons el ritme de vida de cada conductor, oferint una conducció silenciosa i eficient des de 99 € al mes. És la proposta ideal per a qui vol un estalvi real immediat amb l'aval d'una marca amb una gran petjada industrial al nostre país.
Lexus RZ: quan la mobilitat també és experiència
Per els qui es plantegen la mobilitat com una experiència de luxe, confort i tecnologia d'avantguarda, el nou Lexus RZ 2026 arriba per redefinir què significa moure's en l'era elèctrica. Aquest SUV prèmium, disponible a Sajuta Cars (el concessionari oficial a Fornells de la Selva), no només destaca per un disseny elegant de prop de 4,8 metres, sinó per unes prestacions que eliminen qualsevol barrera en el trajecte. Té una bateria de nova generació que ofereix fins a 560 km d'autonomia i un sistema de càrrega ràpida que recupera el 80% de l'energia en només 30 minuts.
L'interior és un autèntic refugi tecnològic amb materials d'alta qualitat, una pantalla de 14 polzades i innovacions garanteixen una estabilitat òptima en qualsevol corba. Amb potències que van dels 204 CV als 313 CV, el Lexus RZ ofereix una conducció silenciosa i còmode, convertint cada desplaçament en un moment de refinament absolut per al conductor que valora tant el camí com la destinació.
Subaru i KGM, nous models elèctrics i versàtils
Per a aquells que busquen anar un pas més enllà en els seus desplaçaments, l'arribada de Subaru i KGM a les instal·lacions de Fornells de la Selva marca un punt d'inflexió en la mobilitat del corredor gironí. El Grup Espigol, referent de confiança en el sector, incorpora aquestes marques per a oferir una resposta integral als qui prioritzen la seguretat i la polivalència en qualsevol mena de terreny. Amb un creixement del 4,8% en el mercat de vehicles de tracció total i SUV a Catalunya, aquesta aposta reforça una filosofia de "conduir il·lusions" a través de vehicles robustos i versàtils.
A més de l'exposició de models nous i d'ocasió, el servei es distingeix per un taller oficial de postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals, garantint que l'experiència de conducció sigui tan fiable com emocionant. És l'alternativa ideal per al conductor que necessita un vehicle capaç de tot, avalat per una xarxa que cobreix totes les necessitats, des del segment prèmium fins a l'eficiència dels comercials.
Toyota C‑HR+: un sol vehicle per a molts usos
Per a aquells conductors que no volen triar entre l'eficiència a la ciutat i la llibertat de sortir a carretera, el Toyota C-HR+ 100% elèctric es posiciona com la solució més versàtil. Recomanat per Japanad 21, aquest SUV destaca per una impressionant autonomia homologada de fins a 607 km (WLTP), la qual cosa permet afrontar el dia a dia amb total tranquil·litat i sense emissions.
El seu disseny atrevit no sols marca la diferència als carrers, sinó que la seva tecnologia avançada i una capacitat de càrrega ràpida de fins a 150 kW ho preparen per a qualsevol pla, des de trajectes urbans silenciosos fins escapades de cap de setmana sense preocupacions per la recàrrega. És, en definitiva, l'opció ideal per a qui busca un sol vehicle capaç d'adaptar-se a un estil de vida dinàmic, combinant sostenibilitat i confort en cada quilòmetre.
Girocleta: moure’s per la ciutat sense complicacions
Hi ha qui no només pensa en arribar a un lloc, sinó que busca gaudir del paisatge i de l’aire fresc en els seus desplaçaments. I un dels vehicles més adequats per fer-ho és la bicicleta. En aquest sentit, la Girocleta s’ha consolidat com el motor de la mobilitat sostenible a Girona. Amb prop de 6.000 usuaris actius i un creixement constant que ja supera els 600.000 viatges anuals, aquest servei públic de bicicletes compartides és la tria preferida per connectar barris i equipaments sense les complicacions del trànsit motoritzat.
Amb aquesta aposta, l'Ajuntament de Girona vol arribar als 41 punts d'estacionament, estenent la xarxa a sectors com Pont Major, Montilivi o Palau-sacosta per fer la bicicleta accessible a tothom. És la solució ideal per al perfil urbà que prefereix moure’s de manera àgil, contribuint a una ciutat més neta i silenciosa, mentre gaudeix de la llibertat de pedalar cap al treball o els estudis amb un servei que no para de créixer.
La 9 Urban Sports: patinet o moto segons el teu ritme
Quan el temps és el recurs més valuós i els trajectes urbans demanen immediatesa, la micromobilitat s'alça com la solució definitiva. En aquest àmbit, La 9 Urban Sports s'ha consolidat com el referent a Girona, amb gairebé una dècada liderant el sector dels vehicles sostenibles. Especialitzada en la venda i manteniment de patinets i motos elèctriques, l'empresa ofereix solucions oficials de marques com SmartGyro i ZWheel, garantint un servei tècnic especialitzat que marca la diferència.
Les seves motos elèctriques permeten carregar la bateria còmodament a casa, oferint autonomies de fins a 100 km i un manteniment pràcticament inexistent. A més, l'entrada en vigor del nou Pla Auto+ 2026 facilita encara més el salt a l'elèctric amb ajudes directes per a la compra de ciclomotors. Amb taller multimarca propi i opcions de personalització sense cost addicional, La 9 Urban Sports no només ven vehicles, sinó que ofereix una solució integral per a qui vol moure’s amb zero emissions i total llibertat.
En definitiva, moure's ja no és un gest rutinari i uniforme, sinó que s'ha tornat una experiència diversa i personalitzada. L'asfalt conviu ara amb una oferta de transport més fragmentada que mai, on la tecnologia i la sostenibilitat marquen el camí a seguir. El que realment està canviant no és només el vehicle que fem servir, sinó la nostra mentalitat.
Entendre que no tots necessitem el mateix i que la millor mobilitat és aquella que encaixa amb el nostre ritme real. Al cap i a la fi, triar com ens desplacem és, també, una manera de decidir com volem viure el nostre temps.