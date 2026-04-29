Lexus RZ 2026: el luxe elèctric que redefineix la conducció ja ha arribat a Girona
El nou cotxe de la marca japonesa està disponible a Sakura Cars, el concessionari oficial de la marca a Fornells de la Selva
Jaume Puig
Els SUV i l’electrificació estan marcant l’actualitat del mercat de l’automòbil en els últims anys. En aquest sentit, Lexus és una de les marques que més estan apostant per aquesta conjunció i el nou Lexus RZ 2026 és un pas ferm del compromís de la marca japonesa l’electrificació i amb un SUV premium que no només és una aposta per l’eficiència, també eleva l’experiència de conducció a un nou nivell de refinament, tecnologia i emoció.
El cotxe ja està disponible a Lexus Girona, el concessionari oficial de la marca a Fornells de la Selva, que també disposa de l’opció de fer un test drive d’aquest model.
El disseny del Lexus RZ
El Lexus RZ transmet caràcter. Té una longitud de prop de 4,8 metres amb unes proporcions elegants i musculoses que combinen dinamisme i presència a la carretera. La nova gamma incorpora acabats més esportius, com la versió F SPORT, que accentuen encara més aquesta personalitat atrevida sense perdre l’essència de la marca.
A l’interior, el vehicle es converteix en un autèntic referent tecnològic. Materials d’alta qualitat, acabats cuidats fins al mínim detall i una pantalla tàctil de 14 polzades i assistent de veu “Hey Lexus” creen un entorn modern i intuïtiu. A més, solucions innovadores com el sostre panoràmic amb regulació de llum o els sistemes de climatització eficients milloren el confort i optimitzen el consum energètic.
Autonomia de 560 km i càrrega ràpida
El nou RZ integra una bateria de nova generació de 77 kWh que permet assolir autonomies de fins a 560 km en funció de la versió. Això el converteix en un vehicle versàtil tant per al dia a dia com per a escapades de llarg recorregut. A més, el sistema de càrrega ràpida permet recuperar del 10% al 80% de la bateria en aproximadament 30 minuts, facilitant una mobilitat sense interrupcions.
DIRECT4 i Steer-by-Wire
Una de les grans innovacions del nou RZ és el sistema de tracció intel·ligent DIRECT4. Aquesta tecnologia exclusiva de Lexus regula en temps real el repartiment de potència entre els eixos davanter i posterior, cosa que garanteix una adherència òptima i una conducció més estable i precisa, tant en recta com en corba.
Encara més revolucionari és el sistema Steer-by-Wire, que elimina la connexió mecànica tradicional entre el volant i les rodes. Es tracta d’un sistema electrònic transmet les ordres amb una precisió mil·limètrica, adaptant la resposta segons la velocitat i les condicions de la via. Aquest sistema s’acompanya d’un volant tipus “jet”, de disseny futurista, que millora la visibilitat i l’ergonomia, aportant una experiència de conducció completament nova.
Motors del nou Lexus RZ 2026
El Lexus RZ 2026 està disponible en diverses versions que van des dels 224 CV fins als 408 CV en la variant més esportiva, oferint un equilibri perfecte entre eficiència i prestacions. Tant si es busca confort com emoció al volant, el RZ respon amb una acceleració immediata i un silenci de marxa que redefineix el concepte de luxe.
Tot plegat es tradueix en una experiència de conducció que va més enllà de les xifres. La suavitat, el silenci i la resposta immediata creen una sensació única que només es pot entendre des del volant.
Provar el Lexus RZ a Girona
Si vols conèixer de prop el nou Lexus RZ, ampliar informació o sol·licitar una prova de conducció, pots contactar amb Sakura Cars, el concessionari oficial de Lexus a Girona. Situat a Fornells de la Selva, el centre permet fer un test drive del nou cotxe de la marca japonesa.
Lexus Girona
- Ctra Nacional II, 18
- 17458 Fornells de la Selva (Girona)
- Tel. 972 47 56 57
- Correu: contacto@girona.lexusauto.es
