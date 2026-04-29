Nou Nissan Micra elèctric: fins a 408 km d’autonomia WLTP per dominar la mobilitat urbana a Girona
La transformació cap a la mobilitat elèctrica ja no és una opció de futur, sinó la resposta més eficient i rentable davant l'escalada de preus dels combustibles. Si tens dubtes sobre si comprar un cotxe elèctric, el nou Nissan Micra arriba per redefinir el segment B, amb una proposta solvent que combina una agilitat urbana sense precedents amb una seguretat sorprenent en carretera. Pots descobrir aquest model i sol·licitar una prova de conducció a Girona visitant les instal·lacions de Camps Motor a Fornells de la Selva o el centre de Vulpellac, que compta amb unes instal·lacions recentment renovades per oferir el millor servei i assessorament tant a particulars com a empreses.
En un context on l'energia no es ven en bidons, el Nissan Micra destaca com un model eficient que facilita la mobilitat urbana i redueix dràsticament el cost per quilòmetre en comparació amb qualsevol vehicle de combustió. Un dels punts que més dubtes genera en la compra d’un cotxe elèctric és el temps de càrrega, però la realitat del Nissan Micra és sorprenent. Gràcies a la seva tecnologia d'avantguarda, és capaç de recuperar 175 km d'autonomia WLTP en només 15 minuts.
La seva capacitat de càrrega i autonomia WLTP elimina les esperes innecessàries en les jornades laborals o desplaçaments urbans, convertint-lo en el millor cotxe elèctric per a qui busca agilitat, practicitat i un estalvi real immediat. A més, a diferència d'altres cotxes elèctrics que sacrifiquen l'espai pel disseny, el Nissan Micra manté una configuració de cinc places en una carrosseria de 3,97 metres de llargada i amb un maleter amb 326 litres de capacitat. Una mida compacta que no sacrifica comoditat i espai, per eficiència.
Dues configuracions de bateria per a cada estil de vida
A l’hora de pensar en comprar un cotxe elèctric és clau tenir en compte les necessitats de cada usuari. En aquest sentit, el nou Nissan Micra ofereix flexibilitat a cada conductor gràcies a dues variants de motor i bateria que prioritzen l'equilibri entre pes i rendiment:
- Versió d'accés (40 kWh): Combina un motor de 90 kW (122 CV) centrat en la lleugeresa i l'agilitat urbana, oferint fins a 310 km d'autonomia WLTP.
- Versió prestacional (52 kWh): Eleva la potència a 110 kW (150 CV), aportant un major impuls per a trajectes interurbans i una autonomia que arriba als 408 km WLTP.
Prova el Nissan Micra a Girona amb Camps Motor
Si estàs buscant un cotxe elèctric urbà a Girona aquest és el moment de fer el pas. A Camps Motor, concessionari Nissan a Girona, ja pots provar el nou Nissan Micra elèctric i descobrir per què cada vegada més conductors aposten per la mobilitat elèctrica en el seu dia a dia. Reserva ara la teva prova de conducció i experimenta en primera persona la seva agilitat en ciutat, el confort de marxa i una autonomia pensada per als teus trajectes diaris.
Amb punts de servei a Fornells de la Selva i al concessionari renovat de Vulpellac, tens el teu pròxim vehicle més a prop del que imagines. L’equip de Camps Motor t’assessora de manera personalitzada perquè trobis la millor opció, tant si és per a ús particular com per a la teva empresa.
Descobreix les opcions disponibles des de 99 € al mes
Dades de contacte:
Per més informació pots trucar al 972 47 61 03 de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i de 15:30 h a 19 h. I el dissabte de 10 h a 13:30 h.
Fes el salt a l'elèctric des de 99€/mes
El nou Nissan Micra no només és un avenç tecnològic, sinó que porta l'ADN d'una marca amb una forta petjada industrial a Espanya, on Nissan ja compta amb més d'un milió de vehicles circulant per les carreteres. Amb centres de producció de components a Àvila i Cantàbria, i un centre d'I+D per a tota Europa basat a Barcelona, la marca lidera la mobilitat elèctrica i el segment crossover a la península. Aquesta infraestructura garanteix que cada unitat del Micra sigui el resultat d'una enginyeria centrada en el conductor i d'una xarxa de postvenda consolidada amb prop de 200 punts de servei.
Nissan apropa aquest model a través de Camps Motor, amb concessionari a Fornells de la Selva i Vulpellac. El nou Micra es presenta amb condicions de finançament que permeten accedir a la tecnologia elèctrica des de 99€ al mes. És el moment de millorar l'experiència de conducció urbana amb un vehicle que no fa afirmacions absolutes, sinó que respon amb fets.
On trobar Camps Motor:
