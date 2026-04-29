El Grup Espigol revoluciona la mobilitat a Girona: Subaru i KGM arriben a Fornells de la Selva
Una proposta de mobilitat versàtil que combina les altes prestacions del motor turbo amb la seguretat més avançada del mercat
La mobilitat està vivint una transformació sense precedents a tot el territori. Segons les dades recollides per l'Anuari del Sector de l'Automoció d'ANFAC, el mercat de vehicles de tracció total i SUV ha crescut un 4,8% a Catalunya, reflectint una clara tendència cap a cotxes més versàtils i segurs. En aquest context, el Grup Espigol, un nom que és sinònim de confiança a casa nostra, fa un pas estratègic incorporant els concessionaris oficials de Subaru i KGM a la seva xarxa, consolidant així una oferta multimarca imbatible a la província.
La família Espigol, amb una trajectòria consolidada i respectada al sector de l'automoció a Girona, ha fet evolucionar el seu conegut lema "conduint il·lusions" cap a una filosofia de treball tangible que ara s'amplia amb la incorporació de dues marques de referència internacional: Subaru i KGM. Aquesta expansió no és només un creixement comercial, sinó una aposta per oferir una resposta integral a les necessitats d'uns conductors que busquen, per damunt de tot, seguretat, polivalència i un servei postvenda de garanties. Amb unes instal·lacions completament renovades a Fornells de la Selva, situades estratègicament al costat de la N-II, el grup es converteix en el nou epicentre de la mobilitat per a tot el corredor gironí.
Subaru i KGM a Girona: els models que conquereixen el mercat local
La marca japonesa Subaru aterra a Fornells de la Selva per oferir el que millor sap fer: seguretat i control. Una marca coneguda mundialment per la seva exclusiva tracció integral Symmetrical AWD i uns estàndards de seguretat que se situen entre els més alts del sector. Per als qui busquen un vehicle capaç d'afrontar amb garanties tant el dia a dia a la ciutat com les escapades per camins de muntanya, Subaru ofereix una tranquil·litat al volant que poques marques poden igualar.
D’altra banda, KGM representa una de les propostes més competitives i amb més caràcter del mercat actual. La firma, que ha evolucionat des de les seves arrels coreanes per oferir dissenys moderns i prestacions d'alt nivell, és la solució ideal per a qui busca un SUV o un pick-up amb una relació qualitat-preu imbatible. Dins de la renovada gamma que KGM ofereix a les instal·lacions de Fornells de la Selva, destaca el nou KGM Torres Actyon, un model que redefineix el caràcter de la marca.
El nou KGM Torres Actyon es presenta com un SUV trencador que fusiona l'herència tot terreny amb un disseny més sofisticat. Un vehicle que destaca per tenir un espai interior líder en la seva categoria i una versatilitat pensada tant per a la vida urbana com per a les escapades d'aventura. Està equipat amb un eficient motor de benzina1.5 GDI Turbo que ofereix 150 kW de potència, disponible tant amb tracció davantera com amb una tracció total AWD intel·ligent. A més, el seu interior està marcat per la innovació tecnològica, destacant el doble panell digital de 12,3 polzades que integra tant el quadre d'instruments com el sistema d'infoentreteniment, oferint una experiència de conducció moderna i connectada. Tot això es completa amb un ampli espai de càrrega que arriba als 839 litres, posicionant el Torres Actyon com un vehicle que combina estètica i practicitat per al dia a dia.
Un dels grans avantatges d'aquesta nova etapa és que el servei no només continua, sinó que es reforça. Les instal·lacions renovades de Fornells de la Selva ofereixen als clients de Subaru i KGM un servei integral, que incorpora venda de vehicle nou, taller oficial amb tècnics formats per cada marca, recanvis originals i una exposició de vehicles d'ocasió seleccionats. Per a qui ja coneixia aquestes marques a Girona, el missatge és clar: el compromís es manté amb més força que mai per oferir l'atenció postvenda que el client mereix.
Una oferta multimarca que cobreix totes les teves necessitats
Amb la suma de Subaru i KGM, el Grup Espigol configura una de les ofertes multimarca més riques i completes de la demarcació, gestionant vuit firmes que cobreixen tots els espectres del mercat:
- Segment Premium i Híbrid: Amb Lexus com a estendard de l'exclusivitat japonesa i Toyota liderant la sostenibilitat a l'Alt Empordà.
- Marques de referència: La història de Renault i la tecnologia de Nissan continuen sent pilars fonamentals per al grup al Gironès i l'Empordà.
- Vehicles comercials i eficiència: Des de la robustesa de Maxus fins a la relació qualitat-preu imbatible de Dacia.
Aquesta nova obertura a Fornells de la Selva marca un abans i un després en la mobilitat, especialment de la província de Girona. La nova etapa de Subaru i KGM no només se centra en la venda de vehicles nous. El Grup Espigol ha dissenyat un servei integral que inclou un taller oficial de postvenda amb tècnics formats específicament per cada marca, l’ús de recanvis originals i una àmplia exposició de vehicles d'ocasió seleccionats i garantits. El missatge per als clients que ja coneixien aquestes marques és de total garantia. El servei no només continua, sinó que es reforça i millora amb l'experiència d'un grup que coneix millor que ningú les necessitats de tot tipus de conductors.
Dades de contacte:
Podeu trucar al telèfon 972 000 949
Enviar un correu a cgarrido@moviroses.cat.
El seu horari d'atenció al client és de 9h a 13h i de 15:30h a 19h.
