TOYOTA C-HR+ | Ciutat, escapades i sostenibilitat? Un sol cotxe per a tot
És un SUV 100% elèctric que combina eficiència, dinamisme i una autonomia de fins a 607 quilòmetres
Redacció
Et desplaces principalment per ciutat, però no vols renunciar a escapades de cap de setmana ni a un disseny que marqui la diferència? A Japand 21 et recomanem el Toyota C-HR+, un SUV 100% elèctric que combina eficiència, dinamisme i una autonomia pensada per adaptar-se al teu ritme de vida. Amb fins a 607 km d’autonomia homologada (WLTP), permet afrontar el dia a dia amb total tranquil·litat, movent-te sense emissions i amb una conducció silenciosa i suau que transforma cada trajecte.
En entorns urbans, on molts conductors fan la major part dels seus desplaçaments, ofereix un rendiment especialment eficient, convertint-se en una opció ideal per a Girona i el seu entorn.
Però no tot és ciutat. Gràcies a la seva autonomia i a la possibilitat de càrrega ràpida de fins a 150 kW, el Toyota C-HR+ també respon quan el pla és sortir: escapades a la Costa Brava, trajectes més llargs o caps de setmana sense preocupar-te per la recàrrega.
El seu disseny atrevit, juntament amb la seva tecnologia avançada i el seu confort, el converteixen en una opció ideal tant per al dia a dia com per anar més enllà. Perquè avui, triar cotxe no és només una qüestió de mobilitat, sinó d’estil de vida
