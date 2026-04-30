Adeu als papers del cotxe: la UE prepara el canvi que pot deixar la guantera buida
El certificat de matriculació digital serà el format principal, però el paper no desapareixerà del tot
La Unió Europea vol posar fi a una escena molt habitual: buscar els papers del cotxe a la guantera, revisar si hi són tots i confiar que no s’hagin perdut just quan fan falta. La reforma que s’està tramitant aposta perquè el certificat de matriculació digital passi a ser el format principal a tota la UE, dins d’un paquet més ampli de mesures sobre seguretat viària, inspeccions tècniques i intercanvi de dades entre països. La Comissió Europea va presentar aquesta reforma el 2025 i el Consell de la UE ja n’ha fixat posició; la comissió de Transports del Parlament Europeu també ha avalat que el document digital sigui el format principal en un termini de tres anys des de l’entrada en vigor de les noves normes.
El canvi no vol dir que demà desapareguin tots els documents físics. La proposta preveu que el certificat digital del vehicle sigui la via habitual, però que continuï existint una versió en paper per a les persones que la necessitin, especialment per evitar que la digitalització deixi enrere conductors amb menys accés o habilitats tecnològiques. També es planteja l’ús de codis QR per consultar de manera ràpida la informació del vehicle.
Quines novetats prepara Europa per als conductors?
La principal novetat serà la digitalització de la documentació del vehicle. Les dades del cotxe, la matrícula, els resultats de les inspeccions tècniques, el quilometratge o l’estat administratiu podran quedar registrats electrònicament i ser consultats per les autoritats competents. L’objectiu és simplificar tràmits, reduir paperassa i facilitar la vida a qui es mou amb el vehicle per diferents països de la UE.
Per als usuaris, el benefici més clar és la comoditat: menys dependència del paper, més facilitat per acreditar la documentació i menys problemes si cal fer tràmits en un altre estat membre. També pot ajudar en el mercat de cotxes de segona mà, perquè l’intercanvi de dades sobre quilometratge i inspeccions busca combatre fraus com la manipulació del comptaquilòmetres.
Ara bé, no és una reforma pensada només per als conductors. Les administracions, com la DGT en el cas espanyol, les ITV, la policia o els organismes de registre també en sortiran beneficiats, perquè podran consultar informació més homogènia i compartir dades amb altres països. Això pot facilitar controls, rematriculacions, inspeccions i investigacions sobre vehicles robats, manipulats o amb dades irregulars. La clau serà que aquest intercanvi es faci amb garanties de protecció de dades i amb accés limitat a les autoritats competents.
La reforma també preveu més tecnologia en les inspeccions tècniques, amb controls adaptats als vehicles elèctrics, als sistemes avançats d’assistència a la conducció i a nous mètodes per detectar emissions contaminants o manipulacions. En conjunt, Brussel·les defensa que el paquet ha de servir per tenir carreteres més segures, menys contaminació i tràmits més simples. Però encara falta el tram final: l’acord definitiu entre institucions europees abans que els canvis entrin en vigor i comenci el compte enrere de tres anys per convertir el document digital en el format principal.
