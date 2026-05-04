Pere Navarro respon a les crítiques per la V16: «El triangle no portava llum»
El director de la DGT defensa la nova balisa d’emergència i admet errors en la informació als conductors
La balisa V16 continua generant debat des que el seu ús és obligatori a Espanya des de l’1 de gener del 2026. Aquest dispositiu lluminós, pensat per substituir els antics triangles d’emergència, ha rebut crítiques de conductors que qüestionen la seva visibilitat i la manera com s’ha implantat la mesura. També hi ha una demanda en curs arran d’una multa imposada a un conductor que no portava aquesta llum d’emergència.
En aquest context, Pere Navarro, director de la DGT, ha tornat a defensar la mesura durant la presentació d’una campanya de seguretat viària de la Fundació Abertis. Navarro ha assegurat que, respecte als triangles, la V16 ofereix avantatges evidents perquè evita que el conductor hagi de sortir del vehicle i exposar-se al trànsit per senyalitzar una avaria o un accident.
La defensa de la DGT: més llum i menys risc a la carretera
Davant les queixes dels qui asseguren que la balisa V16 no es veu prou bé a ple dia, Navarro ha estat contundent: «El triangle no portava llum». Amb aquesta frase, el director de la DGT ha volgut remarcar que el nou sistema, tot i les crítiques, incorpora una millora clara respecte al mètode anterior.
Segons ha explicat, a Espanya ja hi ha uns 20 milions de balises V16 i cada dia se n’encenen al voltant de 3.000. Tot i això, la DGT encara ha d’afinar la manera d’interpretar aquestes activacions, perquè no sempre és fàcil saber si una balisa s’ha encès per una avaria real, per una emergència o per altres motius menys relacionats amb la seguretat viària.
Navarro també ha admès un punt feble en la implantació de la mesura: la comunicació. Malgrat defensar que «tot són avantatges» amb la V16, ha reconegut que «sí que s’hauria pogut fer millor la informació al ciutadà». És a dir, la DGT manté que el canvi és positiu, però accepta que molts conductors no han rebut prou explicacions sobre com funciona el dispositiu, quan s’ha d’utilitzar i per què substitueix els triangles.
La intervenció de Pere Navarro també ha servit per parlar de la taxa d’alcoholèmia al volant. Després que el Congrés rebutgés l’enduriment de la norma, el director de la DGT s’ha mostrat convençut que la rebaixa del límit d’alcohol acabarà arribant. Segons ell, «caurà com fruita madura» i és només una qüestió de temps.
El debat sobre la balisa V16 deixa, en tot cas, una qüestió de fons: la seguretat viària no depèn només de canviar un objecte per un altre, sinó també d’explicar bé els canvis. La DGT defensa que la nova llum d’emergència redueix riscos a la carretera, però les crítiques mostren que una part dels conductors encara veu la mesura amb desconfiança.
