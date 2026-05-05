Seguretat viària
A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
Aquest any acaben d’entrar en vigor les últimes mesures de la Unió Europea per complir l’objectiu Vision Zero de seguretat viària i sinistralitat a la carretera.
Andrea Gil Modrego
La Unió Europea va aprovar fa uns anys un paquet de mesures per reduir la sinistralitat a la carretera. A la llista hi havia una sèrie de tecnologies que ajuden a reduir l’impacte del factor humà en els accidents de trànsit. Per exemple, la llista d’assistents al conductor que, entre altres coses, limiten la velocitat, avisen de canvis involuntaris de carril i similars.
El juliol del 2024 va ser obligatori que tots els cotxes de nova homologació comptessin amb tota la llista de dispositius de seguretat activa del Reglament General de Seguretat. I aquest any, també el 7 de juliol, han de ser tots els cotxes nous que es matriculin i, a més, s’ajusten algunes d’aquestes tecnologies.
La interfície per a l’alcoholímetre d’engegada (alcolock), més estesa.
Un dels canvis està relacionat amb la instal·lació dels alcoholímetres d’engegada, també coneguts com alcolock. Si bé ja el 2024 tots els cotxes de nova homologació havien de comptar amb una interfície genèrica per poder col·locar aquests aparells en cas que la legislació nacional així ho requerís, a partir d’aquest mes de juliol tots els cotxes que surtin de fàbrica hauran de comptar amb aquesta interfície.
Aquest alcoholímetre, obligatori des del 2022 als vehicles de transport de passatgers, també és present en els turismes dels conductors reincidents de conduir sota els efectes de l’alcohol en alguns països, entre aquests Espanya o Itàlia, però també Finlàndia, França, Polònia, Suècia, Bèlgica, Dinamarca o Lituània. El seu funcionament és molt senzill: el conductor bufa en un alcoholímetre connectat al sistema d’arrencada del cotxe i, si detecta una taxa d’alcohol superior a la permesa, el vehicle no s’engegarà.
El canvi subtil però important de les mesures de la UE per a aquest 2026 perquè tots els vehicles hagin de tenir una interfície que permeti la instal·lació d’un alcoholímetre d’engegada acosta cada cop més la possibilitat que el seu ús s’estengui de manera general a tots els conductors, privats i professionals.
La caixa negra ara registrarà emissions
Altres ADAS que han de ser encara més afinats durant la conducció són els sistemes de frenada automàtica, que ara han de millorar en la detecció de ciclistes i vianants; l’anomenat detector de fatiga, que ara haurà de comptar amb encara més sensors que monitorin l’estat del conductor; i l’assistent de velocitat intel·ligent (ISA), que haurà de detectar de manera més precisa els senyals de trànsit.
Tot i que està sent obligatòria des del 2024, com tants altres sistemes, també es modifiquen les dades que recopila la caixa negra que incorporen els cotxes nous en cas d’accident. A partir de juliol d’aquest any, el Registrador de Dades d’Esdeveniments estarà instal·lat de sèrie a tots els vehicles que surtin de fàbrica, inclosos camions i autobusos com a novetat, serà més precís en la recollida de dades i, a més, també inclourà informació sobre emissions.
