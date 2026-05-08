Consells
Les claus per conduir bé si tens al·lèrgia
Els símptomes que produeix l'al·lèrgia poden augmentar el risc de patir un accident en un 30%
Fernando Álvarez
La primavera és una de les estacions preferides dels espanyols, tot i que per a molts sigui un malson per culpa de les al·lèrgies. Al nostre país, més de vuit milions de persones pateixen algun tipus d'al·lèrgia, segons la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC). El que molts no saben és que això al volant pot ser perillós.
Els molestos símptomes que provoca l'al·lèrgia poden crear una situació de risc al volant, ja que el conductor pot desviar o disminuir la seva atenció de la carretera. Segons la DGT, esternudar durant cinc segons seguits mentre es condueix a 90 km/h implica deixar de prestar atenció a la carretera durant més de 125 metres. L'organisme del Govern dona unes claus per conduir si tens al·lèrgia.
Símptomes de l'al·lèrgia
Molts conductors s'han d'enfrontar als incòmodes símptomes de l'al·lèrgia, com els esternuts, el degoteig nasal o els ulls plorosos. Aquesta patologia suposa un gran perill per a la seguretat viària, ja que hi ha estudis que alerten que el risc de patir un accident de trànsit augmenta en un 30% amb conductors al·lèrgics.
A més, el 50% pateix alteracions del son i el 40% de les persones que pateixen rinitis pateix somnolència diürna, cosa que també afecta la seguretat viària. La medicació que s'utilitza per tractar les malalties al·lèrgiques són els antihistamínics, que incorporen als seus envasos un pictograma que alerta dels seus efectes sobre la conducció.
Consells de la DGT per conduir amb al·lèrgia
La Direcció General de Trànsit recomana la utilització de filtres HEPA per al teu vehicle, no abaixar les finestres i activar el sistema de recirculació de l'aire condicionat, utilitzar ulleres de sol i evitar conduir per zones humides i a l'alba.
A més, hi ha altres consells que et poden ajudar a conduir amb al·lèrgia. Neteja bé el cotxe després de transportar animals domèstics, ja que el pelatge dels gossos i els gats sol provocar força al·lèrgia. Tampoc beguis cap tipus de beguda alcohòlica si estàs en tractament, perquè superaràs la taxa d'alcoholèmia permesa i potenciaràs l'efecte de somnolència dels medicaments.
