La DGT no té dubtes: aquesta és la velocitat exacta per gastar menys benzina
Conduir al voltant dels 90 km/h pot ser més eficient en molts trajectes, però l’estalvi també depèn de mantenir una conducció suau i constant
Amb el preu del carburant canviant sovint, molts conductors busquen maneres de reduir el consum. Trànsit recorda que una de les claus és la velocitat.
Segons les recomanacions de la DGT i l’IDAE, el punt més eficient se situa al voltant dels 90 km/h, especialment en carreteres convencionals. A aquesta velocitat, el motor treballa de manera més equilibrada i el vehicle pot aprofitar millor cada litre de combustible.
Per què gastaràs més si corres massa
El consum comença a pujar de manera clara quan se supera aquest llindar. A partir dels 100 km/h, la resistència de l’aire augmenta i el motor ha de fer més esforç per mantenir la velocitat.
Circular a 110 km/h pot incrementar la despesa al voltant d’un 9%, mentre que a 120 km/h el consum pot pujar fins a un 30% respecte a una velocitat més eficient.
Altres hàbits que també compten
L’estalvi no depèn només de la velocitat. Les accelerades brusques, els frenazos constants i els canvis de ritme també fan gastar més combustible.
Per reduir el consum, és millor mantenir una conducció suau i regular, fer servir marxes llargues sempre que es pugui i portar el vehicle en bon estat. La suma d’aquests hàbits pot ajudar a fer cada trajecte més eficient i menys car.
