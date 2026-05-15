Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda GironaGirona FCvaga RodaliesMAT Gironaturisme GironaAina Clotet
instagramlinkedin

Matrícula als patinets: la DGT multa amb 600 euros i retirada del vehicle als propietaris que facin això

La nova normativa obliga els vehicles de mobilitat personal a inscriure’s a la DGT i a disposar d’una etiqueta identificativa per poder circular legalment

Matrícula als patinets: la DGT multa amb 600 euros i retirada del vehicle als propietaris que facin això

Matrícula als patinets: la DGT multa amb 600 euros i retirada del vehicle als propietaris que facin això / A.J. GONZÁLEZ

Bruna Segura

Girona

A partir del 30 de gener de 2026, els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal hauran d’estar inscrits al registre de la DGT.

La mesura busca millorar la seguretat viària, facilitar la identificació dels vehicles i reforçar la responsabilitat en cas d’accident o incidència.

Aquests vehicles hauran de disposar d’un certificat d’inscripció i portar una etiqueta identificativa visible, similar a una matrícula.

Quins vehicles hi entren

La normativa considera vehicles de mobilitat personal els vehicles d’una o diverses rodes, d’una sola plaça, propulsats exclusivament amb motor elèctric i amb una velocitat d’entre 6 i 25 km/h.

Un cop fet el registre, el propietari rebrà un número identificatiu i un certificat digital. Amb aquest document podrà sol·licitar la placa o etiqueta corresponent en centres autoritzats.

Els models no certificats podran continuar circulant fins al gener del 2027, però també s’hauran d’inscriure indicant que són vehicles no certificats.

Multes per no complir la norma

La regulació també preveu sancions per als propietaris que no compleixin les noves obligacions. No disposar de l’assegurança obligatòria pot comportar multes d’entre 202 i 610 euros.

Circular sense aquesta assegurança pot suposar sancions d’entre 250 i 800 euros, segons la classificació legal del vehicle. A més, incomplir els requisits d’identificació pot acabar comportant la retirada del vehicle.

Notícies relacionades

També s’hauran de comunicar els canvis de titularitat i les baixes definitives en els terminis establerts, especialment en cas de venda o transmissió del patinet.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents