Matrícula als patinets: la DGT multa amb 600 euros i retirada del vehicle als propietaris que facin això
La nova normativa obliga els vehicles de mobilitat personal a inscriure’s a la DGT i a disposar d’una etiqueta identificativa per poder circular legalment
A partir del 30 de gener de 2026, els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal hauran d’estar inscrits al registre de la DGT.
La mesura busca millorar la seguretat viària, facilitar la identificació dels vehicles i reforçar la responsabilitat en cas d’accident o incidència.
Aquests vehicles hauran de disposar d’un certificat d’inscripció i portar una etiqueta identificativa visible, similar a una matrícula.
Quins vehicles hi entren
La normativa considera vehicles de mobilitat personal els vehicles d’una o diverses rodes, d’una sola plaça, propulsats exclusivament amb motor elèctric i amb una velocitat d’entre 6 i 25 km/h.
Un cop fet el registre, el propietari rebrà un número identificatiu i un certificat digital. Amb aquest document podrà sol·licitar la placa o etiqueta corresponent en centres autoritzats.
Els models no certificats podran continuar circulant fins al gener del 2027, però també s’hauran d’inscriure indicant que són vehicles no certificats.
Multes per no complir la norma
La regulació també preveu sancions per als propietaris que no compleixin les noves obligacions. No disposar de l’assegurança obligatòria pot comportar multes d’entre 202 i 610 euros.
Circular sense aquesta assegurança pot suposar sancions d’entre 250 i 800 euros, segons la classificació legal del vehicle. A més, incomplir els requisits d’identificació pot acabar comportant la retirada del vehicle.
També s’hauran de comunicar els canvis de titularitat i les baixes definitives en els terminis establerts, especialment en cas de venda o transmissió del patinet.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Girona-Reial Societat: Stuani manté amb vida el Girona (1-1)
- Més de 30 anys junts i dos fills no basten per cobrar la pensió de viduïtat
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen