Aquest senyal continua generant dubtes entre els conductors; en saps el significat?
Aquest senyal avisa de la proximitat d’una sortida que permet fer un canvi de sentit a diferent nivell, habitualment en autovies i autopistes
El senyal S-25 continua confonent molts conductors perquè el seu dibuix pot portar a pensar que anuncia una rotonda o un canvi de sentit immediat. Però no és així.
El que indica és que més endavant hi ha una sortida preparada per canviar de sentit utilitzant un enllaç, un pas inferior o una infraestructura separada de la calçada principal.
Això vol dir que el conductor no ha de girar en el punt on veu el senyal, sinó preparar-se per agafar la sortida indicada més endavant.
On es troba i com cal reaccionar
Aquest senyal és habitual en autopistes, autovies i carreteres de gran capacitat, on fer un canvi de sentit directe seria perillós o impossible.
Si el conductor necessita canviar de sentit, ha de reduir la velocitat de manera progressiva, situar-se al carril adequat i seguir la senyalització de la sortida. La S-25 només informa de la possibilitat de fer la maniobra, però no obliga a fer-la.
També cal no confondre-la amb la S-22, que indica un canvi de sentit al mateix nivell. La S-25, en canvi, sempre fa referència a una maniobra canalitzada per una infraestructura separada.
Un senyal pensat per evitar riscos
Interpretar bé aquest senyal és important perquè una reacció tardana pot provocar frenades, canvis bruscos de carril o situacions de perill.
La seva funció és donar temps al conductor per anticipar-se, ordenar la maniobra i fer el canvi de sentit en un punt segur i previst per a això.
