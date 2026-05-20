500 euros de multa i 4 punts menys: l'error que molts conductors desconeixen
El codi 78 limita el permís de conduir als vehicles automàtics. Si apareix al carnet i el conductor porta un cotxe manual, pot ser sancionat com si no tingués autorització per conduir aquell vehicle
Amb l’augment dels vehicles elèctrics i híbrids, cada vegada hi ha més conductors que s’examinen amb un cotxe automàtic. És una opció habitual perquè aquests vehicles no tenen embragatge ni canvi manual, i la conducció pot resultar més senzilla.
Ara bé, aprovar l’examen amb un vehicle automàtic pot comportar una limitació important: l’aparició del codi 78 al revers del carnet de conduir.
Aquest codi indica que el conductor només està autoritzat a portar vehicles amb transmissió automàtica. Tot i tenir el permís de classe B, no pot conduir legalment un cotxe amb canvi manual.
El descuit que pot sortir car
El problema arriba quan el conductor no recorda aquesta limitació o no sap exactament què implica. Pot passar en situacions molt quotidianes: agafar el cotxe d’un familiar, conduir un vehicle d’empresa, llogar un cotxe durant les vacances o portar un automòbil que no és l’habitual.
Si el carnet inclou el codi 78 i es condueix un cotxe manual, la normativa ho considera una infracció molt greu, perquè equival a circular sense el permís corresponent per a aquell tipus de vehicle.
La sanció pot arribar als 500 euros i comportar la pèrdua de 4 punts del carnet.
Què es considera un cotxe manual
La normativa considera vehicle manual aquell que té pedal d’embragatge i requereix que el conductor intervingui per canviar de marxa.
Per tant, els vehicles que no compleixen aquest criteri es consideren automàtics. Això inclou la majoria de cotxes elèctrics i molts híbrids, que no tenen canvi manual tradicional.
Aquesta diferència és important perquè no depèn del tipus de motor, sinó del sistema de transmissió.
Com evitar la multa
La manera més senzilla d’evitar problemes és revisar el revers del carnet abans de conduir un vehicle diferent del de cada dia. Si no hi apareix el codi 78, el conductor pot portar tant cotxes manuals com automàtics dins de la categoria del seu permís.
En canvi, si hi figura aquest codi, només pot conduir vehicles automàtics. Per eliminar aquesta limitació, caldria fer els tràmits corresponents i superar la prova amb un vehicle manual.
En definitiva, el codi 78 pot semblar un detall menor, però pot tenir conseqüències importants si es passa per alt.
