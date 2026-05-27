Coneix el truc viral del teu cotxe que et permetrà estalviar benzina cada setmana
La recirculació de l’aire pot refredar abans l’habitacle i reduir l’esforç de l’aire condicionat, però no convé portar-la sempre activada
El quadre de comandament del cotxe és ple de botons que molts conductors utilitzen de manera automàtica. Un dels més ignorats és el que mostra un cotxe amb una fletxa circular a dins. Aquest símbol activa la recirculació de l’aire, una funció molt útil si se sap quan fer-la servir.
Quan està activada, el sistema tanca l’entrada d’aire exterior i reutilitza l’aire que ja hi ha dins del vehicle. Això permet aïllar l’habitacle de la contaminació, de males olors, del fum o de temperatures extremes. Però també pot ajudar a fer treballar menys el climatitzador en determinades situacions.
Per què pot fer gastar menys combustible?
A l’estiu, sobretot quan el cotxe ha estat aparcat al sol, l’aire condicionat necessita molta energia per refredar l’habitacle. Si la recirculació està activada un cop ja s’ha renovat una mica l’aire interior, el sistema no ha de refredar constantment aire calent de fora, sinó aire que ja comença a estar més fresc.
Això pot fer que l’habitacle arribi abans a la temperatura desitjada i que el compressor de l’aire condicionat treballi amb menys intensitat. En conseqüència, el motor pot fer menys esforç i el consum de gasolina o dièsel es pot reduir lleugerament.
No és un estalvi miraculós, però en trajectes urbans, dies de molta calor o retencions llargues pot ajudar a millorar el confort i evitar que el climatitzador funcioni sempre al màxim.
Quan s’ha d’activar?
La recirculació és especialment útil en dies de calor intensa, quan es circula per túnels, zones amb molt trànsit, carrers amb fum, pols o males olors, o quan es vol refredar el cotxe més ràpidament després d’engegar l’aire condicionat.
Ara bé, no convé portar-la activada durant tot el trajecte. Si l’aire interior no es renova, pot augmentar la humitat, carregar-se l’ambient i aparèixer baf als vidres. També pot créixer la concentració de CO₂ a l’habitacle, cosa que pot generar sensació de cansament o somnolència en viatges llargs.
Per això, el més recomanable és fer-la servir durant uns minuts i després tornar a permetre l’entrada d’aire exterior.
Per què a l’hivern pot ser un problema?
Durant els mesos freds, abusar de la recirculació pot ser contraproduent. Quan plou, fa fred o hi ha molta humitat, l’aire que exhalem dins del cotxe facilita que els vidres s’entelin. Si el sistema només mou el mateix aire interior, desemboirar pot costar molt més.
Per eliminar el baf, és millor utilitzar aire exterior, calefacció i, si cal, aire condicionat, perquè ajuda a assecar l’ambient. Això millora la visibilitat i, per tant, la seguretat.
La recirculació no és un botó secret, però sí un botó mal entès. A l’estiu pot ajudar a refredar abans el cotxe i reduir una mica el consum; a l’hivern, en canvi, pot empitjorar el baf dels vidres si s’utilitza massa estona. La clau és activar-la només quan toca.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital