La multa que molts conductors no coneixen: Trànsit et pot sancionar amb 200 euros si oblides això
A més de la balisa V16, els vehicles han de portar una roda de recanvi, una roda temporal o un kit antipunxades que permeti continuar la marxa
Punxar una roda en plena carretera és una de les avaries més habituals i també una de les situacions més perilloses si no s’actua bé. Des de l’1 de gener de 2026, la balisa V16 connectada és l’únic dispositiu vàlid per senyalitzar un vehicle immobilitzat a la via, en substitució dels triangles d’emergència. La DGT recorda que ha d’estar homologada i connectada a la plataforma DGT 3.0.
Però aquest no és l’únic element que cal portar al cotxe. El Reglament General de Vehicles estableix que els turismes han de disposar d’una roda completa de recanvi, una roda temporal —la coneguda “galeta”— o un sistema alternatiu que permeti reparar una punxada i continuar circulant. També cal portar les eines necessàries per fer el canvi o la reparació.
Roda de recanvi o kit antipunxades
Molts conductors pensen que, si ja porten la V16, tenen coberta qualsevol emergència. Però la balisa només serveix per senyalitzar el vehicle; no soluciona l’avaria. Si es punxa una roda, cal disposar d’un sistema que permeti reprendre la marxa o, com a mínim, evitar quedar-se immobilitzat en un punt de risc.
Cada vegada més cotxes nous ja no incorporen roda de recanvi. Els fabricants la substitueixen per kits de reparació amb líquid segellador i compressor, una opció més lleugera i que permet guanyar espai al maleter. Ara bé, aquest kit ha d’estar en bon estat i dins de la seva data d’ús, perquè el líquid antipunxades també pot caducar.
La sanció pot arribar als 200 euros
No portar cap sistema de substitució o reparació pot comportar una multa de fins a 200 euros. A més, si el vehicle queda aturat per una punxada i no es pot reparar ni retirar amb seguretat, podria acabar immobilitzat o requerir assistència en carretera.
També convé recordar que circular amb una roda de galeta té limitacions: normalment obliga a reduir la velocitat i només s’ha d’utilitzar de manera temporal fins arribar a un taller. No és una roda pensada per circular molts quilòmetres ni a velocitats altes.
Què cal revisar abans de sortir?
Abans d’un viatge, és recomanable comprovar que portes una balisa V16 homologada, que la roda de recanvi té pressió suficient o que el kit antipunxades està complet i no ha caducat. També cal revisar el gat, la clau de rodes i la resta d’eines.
La multa és important, però el risc ho és encara més. En cas de punxada, tenir el material adequat pot marcar la diferència entre resoldre l’avaria en pocs minuts o quedar-se aturat en una carretera amb trànsit. Per això, més enllà de la V16, val la pena mirar el maleter i assegurar-se que el cotxe està realment preparat.
