Veus matrícules blaves a la carretera? Aquesta és la raó que desconeixes
Aquest distintiu identifica taxis i VTC de fins a nou places i serveix per reconèixer més fàcilment els vehicles de transport de passatgers amb llicència
Veure una matrícula blava a la carretera pot cridar l’atenció, sobretot perquè la majoria de vehicles circulen amb plaques blanques i caràcters negres. Però no és cap caprici estètic ni una matrícula estrangera: a l'Estat espanyol, aquest distintiu identifica determinats vehicles dedicats al transport de viatgers.
La normativa estableix que els taxis i els vehicles de lloguer amb conductor, coneguts com a VTC, de fins a nou places han de portar la matrícula posterior amb fons blau i caràcters blancs. La placa davantera, en canvi, continua sent la convencional: blanca amb lletres i números negres.
Per què es va implantar?
La mesura va entrar en vigor l’1 d’agost de 2018 arran de l’Ordre PCI/810/2018, que va modificar el Reglament General de Vehicles. L’objectiu principal era facilitar la identificació ràpida dels vehicles autoritzats i combatre l’intrusisme en el transport públic de passatgers.
A la pràctica, la matrícula blava permet que usuaris, policies i inspectors reconeguin de seguida si un vehicle que presta servei com a taxi o VTC està identificat correctament. Això és especialment útil en aeroports, estacions, zones turístiques, grans ciutats i punts amb molta demanda de transport.
Quins vehicles l’han de portar?
La placa blava és obligatòria per als auto-taxis i els vehicles de lloguer amb conductor de fins a nou places. Això inclou serveis VTC que treballen amb plataformes com Uber, Cabify o empreses similars, sempre que el vehicle tingui la llicència corresponent.
Els vehicles matriculats després de l’entrada en vigor de la norma ja havien de sortir amb aquesta placa. Els que estaven matriculats abans van disposar d’un període d’un any per adaptar-se, sense canviar la numeració original de la matrícula.
No és l’única matrícula especial
Les matrícules blaves conviuen amb altres plaques especials, com les provisionals verdes o vermelles, les diplomàtiques, les de vehicles històrics o les que identifiquen determinats cossos oficials. Totes tenen la mateixa funció de fons: facilitar el control i la identificació del vehicle.
La matrícula blava, per tant, no indica un vehicle privat diferent, sinó un taxi o VTC autoritzat. És una eina de control, però també de confiança per als usuaris, perquè permet distingir més fàcilment els serveis legals dels que operen sense llicència.
