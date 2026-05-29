Compte: Els radars amb intel·ligència artificial arriben a Catalunya a partir d'aquesta data
A partir del juny, els primers dispositius d’aquest tipus començaran a funcionar a Pamplona i podrien marcar el camí per a altres ciutats de l’Estat, també a Catalunya
Els radars amb intel·ligència artificial ja són a punt d’estrenar-se a l’Estat. La primera ciutat que els posarà en marxa serà Pamplona, previsiblement durant el mes de juny de 2026, un cop superin definitivament els tràmits d’homologació. Tot i que encara no hi ha una data concreta per al seu desplegament a Catalunya, l’arribada d’aquesta tecnologia pot marcar el camí de futures implantacions en municipis catalans.
Aquests nous dispositius no només controlen la velocitat. També poden detectar altres infraccions, com l’ús del telèfon mòbil al volant, no portar el cinturó de seguretat, circular en sentit contrari, fer girs prohibits o saltar-se un semàfor en vermell.
Com funcionen aquests nous radars?
A diferència dels radars tradicionals, aquests aparells no necessiten grans cabines a peu de carrer. Es poden instal·lar en pòrtics, mitjanes o bàculs elevats, cosa que els fa més discrets i els permet tenir una visió més àmplia de la via.
El salt important és el programari. Gràcies a la intel·ligència artificial, poden controlar diversos carrils alhora, tant els vehicles que s’apropen com els que s’allunyen. També poden adaptar-se a carrils amb límits de velocitat diferents i identificar infraccions que fins ara eren més difícils de detectar automàticament.
Catalunya, pendent de la nova tecnologia
A Catalunya, el Servei Català de Trànsit ja fa anys que combina radars fixos, mòbils, de tram i controls específics en carreteres amb alta sinistralitat. L’arribada dels radars amb IA a altres punts de l’Estat obre la porta que aquesta tecnologia també pugui arribar pròximament a carreteres o zones urbanes catalanes.
De moment, però, la data més clara és la de juny de 2026, quan Pamplona preveu començar a utilitzar els primers quatre dispositius. A partir d’aquí, caldrà veure si altres administracions, incloses les catalanes, aposten per incorporar sistemes semblants.
Ja no només comptarà la velocitat
La implantació d’aquests radars suposa un canvi important en el control del trànsit. Fins ara, molts conductors associaven els radars únicament a l’excés de velocitat. Amb aquests nous aparells, la vigilància pot anar molt més enllà.
Mirar el mòbil, no portar el cinturó o saltar-se un semàfor podrien ser infraccions més fàcils de detectar amb aquest tipus de tecnologia. Per això, el missatge per als conductors és clar: no n’hi haurà prou amb aixecar el peu de l’accelerador.
Els radars amb intel·ligència artificial encara no tenen un calendari concret d’arribada a Catalunya, però el seu desplegament a partir del juny de 2026 en altres ciutats de l’Estat anticipa un canvi que podria estendre’s els pròxims mesos o anys.
