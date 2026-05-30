El mecànic que va evitar un ensurt: porta el cotxe a revisar i descobreix sis peces defectuoses

Una revisió abans d’un viatge pot evitar avaries greus i accidents a la carretera

Una revisió abans d'una sortida és indispensable / Freepik

Abril Benítez

Revisar el cotxe abans d’un trajecte llarg pot semblar una molèstia, però pot marcar la diferència entre arribar al destí amb tranquil·litat o patir un ensurt a la carretera. Els frens, els pneumàtics, la bateria, els líquids, les corretges o els amortidors es desgasten amb l’ús i, moltes vegades, no donen senyals evidents fins que ja és massa tard.

Això és precisament el que li va passar a un conductor dels Estats Units, concretament de Wyoming, Minnesota, que va decidir portar el seu Chevrolet Suburban del 2007 al taller abans de sortir de viatge. La seva intenció era simple: “Només vull assegurar-me”. Volia comprovar que el vehicle estava en bon estat abans de fer molts quilòmetres per carretera.

El que semblava una revisió rutinària va acabar destapant un problema més seriós. El mecànic va detectar fins a sis peces que s’havien de canviar abans d’iniciar el trajecte. El cas serveix d’exemple clar sobre la importància del manteniment preventiu: no es tracta d’esperar que el cotxe falli, sinó d’evitar que una avaria aparegui en el pitjor moment.

Per què cal revisar el cotxe de tant en tant?

Un vehicle pot “anar bé” i, alhora, tenir components desgastats. Aquesta és una de les trampes més habituals. Els pneumàtics poden perdre adherència, els frens poden respondre pitjor, la bateria pot fallar de cop, els nivells d’oli o de refrigerant poden estar baixos i una corretja aparentment correcta pot trencar-se en ple viatge.

En carretera, una avaria no és només una despesa. També pot convertir-se en un perill. Un problema als frens, una roda en mal estat o una fallada mecànica a alta velocitat poden provocar accidents greus i, fins i tot, mortals. Per això els mecànics insisteixen que les revisions no s’han de deixar només per a quan toca passar la ITV o quan el cotxe ja fa sorolls estranys.

Què s’hauria de comprovar abans d’un viatge?

Abans d’un desplaçament llarg, els punts bàsics són els de sempre: pressió i estat dels pneumàtics, frens, oli, refrigerant, bateria, llums, eixugaparabrises, possibles fuites, mànegues, amortidors i corretges. Són elements que pateixen un desgast progressiu i que poden semblar correctes a simple vista, però que un professional pot detectar a temps.

El cas del conductor nord-americà ho resumeix bé: va anar al taller només per estar tranquil i va descobrir que el seu vehicle necessitava una reparació important abans de sortir. Aquesta revisió li va permetre corregir el problema amb temps, sense pressa i sense exposar-se a quedar-se tirat enmig de la carretera.

Mecànics revisant el motor del cotxe / -

Mantenir el cotxe també és protegir la vida

Fer una revisió del cotxe de tant en tant no és només una qüestió de confort o d’estalvi. També és una mesura de seguretat. Un vehicle en bon estat redueix el risc d’avaries, evita despeses més elevades i protegeix tant el conductor com la resta d’usuaris de la via.

La lliçó és senzilla: abans d’un viatge llarg, i també de manera periòdica, passar pel taller pot evitar un ensurt. El cotxe pot semblar preparat, però només una revisió completa permet saber si realment ho està.

