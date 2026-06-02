Confirmat per la DGT: Aquest és el col·lectiu de conductors que més accidents pateix
Tot i que les morts en vies interurbanes baixen un 16% en el que va d’any, Trànsit alerta de l’augment dels vulnerables i del repunt registrat a Catalunya durant el mes de maig
La Direcció General de Trànsit manté com a prioritat reduir la mortalitat a les carreteres aquest 2026. Les dades provisionals del mes de maig mostren una millora general respecte a l’any passat, però també deixen un avís clar: els motoristes continuen sent el col·lectiu vulnerable amb més víctimes mortals.
Durant el maig s’han registrat 86 sinistres mortals a les carreteres espanyoles, amb 91 persones mortes, set menys que el mateix mes del 2025. Aquesta reducció s’ha produït en un context de més mobilitat, amb 40,87 milions de desplaçaments de llarg recorregut, un 1,75% més que l’any anterior.
Els motoristes, el col·lectiu vulnerable més afectat
Entre els usuaris vulnerables, la xifra més preocupant és la dels motoristes. Al maig van morir 32 persones que circulaven en motocicleta, molt per sobre dels altres col·lectius: 7 vianants, 2 ciclistes, 2 usuaris de ciclomotor i cap usuari de vehicle de mobilitat personal.
Tot i això, el tipus de vehicle amb més víctimes mortals continua sent el turisme, amb 37 persones mortes. La diferència és que els motoristes formen part dels usuaris vulnerables perquè, en cas d’accident, tenen molta menys protecció física que els ocupants d’un cotxe.
La DGT també destaca que les morts en sortides de via i col·lisions frontals han baixat respecte al mateix mes de l’any anterior, però insisteix que la fragilitat dels usuaris vulnerables continua sent un dels grans reptes de la seguretat viària.
Catalunya registra el repunt més important al maig
Per territoris, Andalusia ha estat la comunitat amb més víctimes mortals al maig, amb 21 persones mortes. Però el cas més destacat és el de Catalunya, que ha registrat 19 morts, deu més que el mateix mes del 2025. Aquest increment la converteix en la comunitat amb el repunt més important del mes.
En canvi, territoris com Múrcia, Navarra, Cantàbria, La Rioja, Ceuta i Melilla no van registrar cap víctima mortal durant el maig. Les dades confirmen que la sinistralitat no evoluciona igual a tot arreu i que els repunts puntuals poden alterar molt el balanç mensual.
Menys morts en el que va d’any, però la xifra continua sent alta
Entre gener i maig del 2026 han mort 360 persones a les carreteres, davant les 429 del mateix període del 2025. Això suposa una reducció de 69 víctimes, al voltant d’un 16% menys.
La tendència general és positiva, però les xifres continuen sent molt elevades. La DGT recorda que darrere de cada dada hi ha una vida perduda i insisteix en la necessitat de reduir la velocitat, respectar les distàncies, evitar distraccions i extremar la prudència amb motoristes, ciclistes i vianants.
El missatge és especialment clar per als conductors de moto: casc ben cordat, equipament adequat, conducció defensiva i màxima atenció en carreteres secundàries, on qualsevol error pot tenir conseqüències fatals.
