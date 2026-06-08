Entrarà en vigor: canvi de normativa per a tots els cotxes matriculats a Espanya en les tecnologies d’assistència obligatòries a partir del juliol
Els ADAS poden actuar amb diferents nivells d’autonomia respecte del conductor, i són capaços d’intervenir en diversos sistemes del vehicle
Javier Fidalgo
La seguretat viària i l’experiència de conducció han avançat al mateix temps que l’evolució tecnològica. En els darrers anys, molts vehicles han començat a incorporar de sèrie sistemes d’assistència al conductor.
Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), els Sistemes Avançats d’Assistència al Conductor (ADAS) són «un conjunt de solucions tecnològiques innovadores que s’integren als vehicles per millorar la seguretat tant del conductor i els passatgers com de la resta d’usuaris de la via».
Aquesta tecnologia pot actuar amb diferents nivells d’autonomia respecte del conductor, i és capaç d’intervenir en diversos sistemes del vehicle com ara: direcció, senyalització, fre i accelerador, entre d’altres.
Amb el pas del temps, els fabricants han anat incorporant sistemes ADAS en alguns dels seus vehicles. El 2019, la Unió Europea va aprovar la nova regulació de requisits de seguretat general dels vehicles, que introduïa la integració de tecnologies de seguretat.
A Espanya, aquestes noves tecnologies van entrar en vigor a partir del 6 de juliol del 2022. Així, els vehicles de nova homologació havien d’integrar de sèrie un mínim de vuit sistemes:
- Detector de somnolència.
- Assistent intel·ligent de velocitat.
- Alerta de trànsit creuat.
- Caixa negra.
- Alerta de canvi involuntari de carril.
- Sistema de frenada d’emergència
- Inhibidor d’arrencada amb alcoholímetre
- Alerta d’ús del cinturó a totes les places.
Actualment, la Direcció General de Trànsit ha anunciat una nova fase per al 2026. A partir del 6 de juliol d’aquest any, els nous cotxes matriculats hauran d’implementar sistemes per prevenir distraccions i somnolència i per protegir els vulnerables d’atropellaments.
Així ho explica la revista de la DGT en la seva última publicació: «El sistema avançat d’advertència de distraccions del conductor (DDR-ADR) i el sistema avançat de frenada d’emergència per a vianants i ciclistes (AEB-PCD) són els dos últims sistemes inclosos a la normativa GRS2 que entren en vigor el 6 de juliol d’aquest any per a noves matriculacions».
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