Vols estalviar a la benzineres gironines? Aquests són els dies que hauries d’evitar per repostar, i aquesta és la millor hora
Els caps de setmana, els dies previs a un pont i les operacions sortida acostumen a ser els moments menys recomanables per omplir el dipòsit
Amb el preu dels carburants encara sotmès a pujades i baixades, molts conductors busquen fórmules per reduir la despesa cada vegada que passen per la benzinera. I, segons l’OCU, no només importa el preu de cada estació de servei: també pot influir el dia i el moment en què es reposta.
Els carburants han viscut mesos d’inestabilitat per l’encariment del petroli, la tensió internacional i l’augment dels costos del transport. Per això, en un context en què cada cèntim compta, planificar el repostatge pot ajudar a estalviar, sobretot si es fan molts quilòmetres durant la setmana o en períodes de vacances.
Els pitjors dies per repostar
Els moments menys recomanables acostumen a ser els caps de setmana, els divendres a la tarda i els dies previs a un pont o a una operació sortida. En aquestes franges augmenta la demanda i molts conductors omplen el dipòsit abans de marxar, cosa que pot afavorir preus menys competitius.
A les comarques gironines, això es nota especialment en desplaçaments cap a la Costa Brava, la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya o en vies amb molt trànsit de pas com l’AP-7, la C-65, la C-66 o els accessos a municipis turístics.
Per això, si saps que marxaràs el cap de setmana, és millor no esperar a l’últim moment.
Quan surt més a compte omplir el dipòsit?
Segons les recomanacions habituals de consumidors, els dilluns poden ser un dels millors dies per posar carburant, especialment a primera hora. També és bona idea revisar preus abans de sortir, perquè les diferències entre benzineres properes poden ser importants.
El Ministeri per a la Transició Ecològica disposa d’un geoportal oficial amb els preus actualitzats de les estacions de servei, una eina útil per comparar abans de repostar. També hi ha aplicacions mòbils que permeten ordenar benzineres per proximitat i preu.
Les benzineres que solen tenir millor preu
Entre les opcions que molts conductors troben més competitives hi ha Bonpreu Esclat, GM Oil, BonÀrea, Gasoils Rovira i estacions independents o de baix cost situades en polígons, zones comercials o entrades de municipis.
A Girona i comarques, comparar entre benzineres de carretera i estacions una mica més allunyades dels punts més turístics pot suposar un estalvi notable, sobretot si s’omple el dipòsit sencer.
No només és qüestió de preu
També hi ha petits hàbits que ajuden a gastar menys combustible: mantenir una velocitat constant, evitar accelerades brusques, revisar la pressió dels pneumàtics, no carregar pes innecessari i fer un bon manteniment del vehicle.
Planificar la ruta també pot ajudar. Fer voltes buscant una benzinera més barata pot acabar sortint car si la diferència és mínima. Per això, el millor és consultar preus abans i aprofitar quan es passa a prop d’una estació econòmica.
La clau és anticipar-se: evitar repostar en plena operació sortida, comparar preus i escollir bé el moment pot ajudar a reduir una despesa que continua pesant molt en moltes llars.
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu
- Arnau Ramió, expert en IA: 'Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible
- Furts sobre rodes: la ruta dels grups que baixen a robar als supermercats gironins
- El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: 'És històric, siguis o no catòlic
- Mor el copilot d'un turisme en un xoc frontal a la C-63 a Lloret de Mar
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos