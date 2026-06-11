Les noves matrícules roses arribaran a les carreteres: quins vehicles les podran portar
La nova identificació temporal servirà per distingir vehicles que encara no disposen d'una matriculació definitiva
Els conductors podrien començar a veure ben aviat un nou tipus de matrícula a les carreteres. A les tradicionals plaques blanques, i a altres formats especials que ja existeixen, s'hi afegirà una nova identificació de color rosa destinada a determinats vehicles que es troben en situació administrativa temporal.
La mesura busca facilitar la identificació ràpida de cotxes que encara no disposen d'una matriculació definitiva i que circulen mentre completen diversos tràmits administratius.
Per a què serviran les matrícules roses?
Aquest nou sistema permetrà diferenciar visualment aquells vehicles que es troben en una situació provisional. Gràcies al seu color distintiu, els agents de trànsit podran identificar-los amb més facilitat i comprovar que compleixen els requisits necessaris per circular.
L'objectiu és agilitzar els controls administratius i oferir una major traçabilitat dels vehicles que es mouen temporalment entre diferents països o que encara no han finalitzat el seu procés de registre.
Quins vehicles les podran portar?
Les matrícules roses estaran reservades principalment a vehicles que no disposen encara d'una matrícula definitiva.
Entre els casos més habituals hi ha:
- Vehicles nous pendents de matriculació.
- Cotxes importats que encara estan completant els tràmits de registre.
- Vehicles destinats a l'exportació.
- Automòbils que participen en proves tècniques o assajos de circulació.
- Alguns vehicles en trànsit entre diferents països europeus.
Aquesta fórmula ja s'utilitza en diversos estats europeus i permet gestionar amb més eficàcia els moviments temporals de vehicles.
Més mobilitat internacional
L'increment de la compra de vehicles a l'estranger i la creixent mobilitat dins de la Unió Europea han fet augmentar la necessitat de disposar de sistemes de matriculació temporal més visibles.
Cada vegada és més habitual que un vehicle sigui adquirit en un país, traslladat a un altre i matriculat definitivament en una tercera destinació. Durant aquest procés, les matrícules temporals permeten acreditar que el vehicle està autoritzat a circular.
Un nou color a les carreteres
Tot i que les matrícules blanques continuaran sent les predominants, els conductors podran començar a identificar aquest nou model de plaques de color rosa en determinades situacions.
La seva funció no serà substituir les matrícules convencionals, sinó facilitar el control dels vehicles que es troben en processos administratius temporals i reforçar la seguretat jurídica durant els tràmits de matriculació.
Així, les carreteres incorporaran un nou element visual que ajudarà a distingir de manera immediata aquells automòbils que encara es troben en fase de registre o trasllat.
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