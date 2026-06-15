Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros
La DGT recorda el significat d'una de les indicacions més desconegudes del reglament i adverteix que molts conductors la continuen interpretant malament
Les carreteres estan plenes de senyals que els conductors veuen cada dia, però n'hi ha algunes que apareixen tan poc sovint que acaben generant dubtes fins i tot entre persones amb anys d'experiència al volant.
Una de les que provoca més confusió és la senyal R-200, una indicació que la Direcció General de Trànsit (DGT) recorda periòdicament perquè continua sent una de les més mal interpretades tant als exàmens de conducció com a la carretera.
Què significa realment aquesta senyal?
La R-200 és una senyal circular amb vora vermella i una franja horitzontal negra al centre. Molts conductors la confonen amb una prohibició de pas o amb l'accés restringit a una determinada zona.
Tanmateix, el seu significat és un altre: obliga a aturar completament el vehicle abans de continuar la marxa.
No indica que estigui prohibit circular-hi ni tampoc que s'hagi de canviar de direcció. El conductor simplement està obligat a fer una parada total en el punt indicat abans de prosseguir el trajecte.
On es pot trobar?
Aquesta senyal no és habitual a les carreteres convencionals, fet que explica que molts conductors no la recordin. Acostuma a instal·lar-se en espais on és necessari efectuar algun tipus de control o verificació prèvia.
És freqüent veure-la en:
- Accessos a ports o instal·lacions industrials.
- Controls policials permanents.
- Determinades zones de seguretat.
- Passos fronterers.
- Accessos vigilats o amb barreres de control.
Després d'efectuar la parada obligatòria i complir els requisits corresponents, el conductor pot continuar la circulació amb normalitat.
La sanció pot arribar als 200 euros
No respectar aquesta indicació es considera una infracció de trànsit. Per aquest motiu, els conductors que continuïn circulant sense aturar-se poden ser sancionats amb una multa de fins a 200 euros.
La DGT insisteix que, malgrat que moltes persones no la trobin habitualment, la senyal manté tota la seva validesa i s'ha de respectar igual que qualsevol altra indicació viària.
Per això, els experts recomanen repassar periòdicament les senyals menys habituals del reglament. Encara que apareguin poques vegades, desconèixer-ne el significat pot acabar comportant sancions i, en alguns casos, situacions de risc a la carretera.
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