La benzina pot tornar a encarir-se: cinc trucs per gastar-ne menys aquest estiu
Revisar els pneumàtics, conduir de manera eficient o eliminar pes innecessari del vehicle poden ajudar-te a estalviar desenes d'euros durant les vacances
Amb l'arribada de l'estiu i els milions de desplaçaments previstos a les carreteres, molts conductors tornen a mirar de reüll el preu dels carburants. La tensió geopolítica a l'Orient Mitjà i les fluctuacions del mercat del petroli han reactivat la preocupació per una possible pujada dels preus durant les pròximes setmanes.
Tot i que ningú pot controlar el cost de la gasolina o el dièsel, sí que hi ha alguns hàbits que poden reduir notablement el consum del vehicle. Els experts en manteniment i conducció eficient coincideixen que la suma de petites mesures pot traduir-se en un estalvi considerable al llarg de l'estiu.
Vigila la pressió dels pneumàtics
Un dels errors més habituals és circular amb els pneumàtics poc inflats. Quan la pressió és inferior a la recomanada pel fabricant, augmenta la resistència al rodament i el motor necessita més energia per moure el vehicle.
A més de consumir més combustible, uns pneumàtics amb una pressió incorrecta es desgasten abans i poden incrementar la distància de frenada.
Els especialistes recomanen revisar la pressió almenys una vegada al mes i sempre abans d'iniciar un viatge llarg.
Buida el maleter de tot allò que no necessitis
Molts vehicles acumulen objectes que hi viatgen durant mesos sense cap utilitat: eines, bosses, equipatge antic o accessoris que ja no es fan servir.
Cada quilo addicional obliga el motor a treballar més. El mateix passa amb els portaequipatges, cofres de sostre o portabicicletes que es mantenen instal·lats encara que no s'utilitzin.
En carretera, aquests elements no només afegeixen pes, sinó que també empitjoren l'aerodinàmica, un factor que té una influència directa en el consum.
Conduir bé continua sent la millor fórmula
La manera de conduir és probablement l'element que més influeix en el consum de combustible.
Els experts recomanen mantenir una velocitat estable, anticipar les frenades, evitar acceleracions brusques i utilitzar marxes llargues sempre que les condicions del trànsit ho permetin.
També recorden que augmentar la velocitat té un efecte molt més gran del que molts conductors imaginen. A partir de determinats límits, la resistència de l'aire creix de manera exponencial i el consum es dispara.
Per això, circular a 120 km/h pot resultar significativament més car que fer-ho a 100 o 110 km/h, especialment en trajectes llargs.
El filtre d'aire també importa
És una peça relativament econòmica i sovint passa desapercebuda. Però un filtre d'aire brut dificulta que el motor rebi l'oxigen necessari per fer una combustió eficient.
Quan això passa, el vehicle pot perdre rendiment i gastar més combustible del compte.
Seguir els intervals de manteniment recomanats pel fabricant és una de les formes més senzilles de mantenir el consum sota control.
Una revisió abans de marxar de vacances
Abans d'emprendre un viatge llarg, convé revisar aspectes bàsics com el nivell d'oli, els frens, les bugies, el sistema de refrigeració o l'estat general del vehicle.
Aquesta revisió no només millora la seguretat, sinó que també permet que el motor funcioni en condicions òptimes i eviti consums excessius.
Cada litre compta
Cap d'aquestes mesures farà miracles per si sola. Però la combinació de totes pot reduir el consum entre un 10% i un 20%, segons el tipus de vehicle i la manera de conduir.
En unes vacances amb centenars de quilòmetres per davant, això es pot traduir en diversos dipòsits menys al llarg de l'estiu.
Quan el combustible puja de preu, no sempre es pot gastar menys a la benzinera. Però sí que es pot gastar menys a la carretera. I aquest estiu, cada litre estalviat pot acabar notant-se a la butxaca.
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