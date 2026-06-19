Adeu a la calor dins del cotxe: refresca l’interior amb aquest truc senzill que gairebé ningú coneix
Un botó present a pràcticament tots els vehicles pot ajudar a reduir la temperatura de l’habitacle més ràpidament i amb menys esforç per al sistema de climatització
Entrar al cotxe després d’haver-lo deixat aparcat al sol és una de les experiències més desagradables de l’estiu. El volant crema, els seients estan roents i l’aire sembla sortir d’un forn. Segons diversos estudis, la temperatura a l’interior d’un vehicle estacionat sota el sol pot superar fàcilment els 50 graus, fins i tot quan la temperatura exterior és molt inferior.
Davant d’aquesta situació, la majoria de conductors reaccionen de la mateixa manera: obrir les finestres i encendre l’aire condicionat al màxim. Però hi ha una funció que molts vehicles incorporen i que pot accelerar notablement el procés de refrigeració.
El botó que molts conductors no utilitzen bé
Es tracta del sistema de recirculació de l’aire, identificat habitualment amb una icona que mostra una fletxa circular dins la silueta d’un cotxe.
La seva funció és impedir temporalment l’entrada d’aire exterior i reutilitzar l’aire que ja hi ha dins del vehicle. Quan l’aire condicionat ja ha començat a refredar l’habitacle, aquesta funció permet que el sistema treballi amb aire progressivament més fred, cosa que millora l’eficiència del procés.
Molts conductors desconeixen aquesta utilitat i mantenen el sistema captant aire calent de l’exterior durant més temps del necessari, fet que obliga el climatitzador a treballar amb més intensitat.
La recirculació no crea aire fred per si sola, però sí que ajuda a conservar-lo i distribuir-lo de manera més eficient.
El millor truc és combinar dues accions
Els especialistes en automoció recomanen no activar la recirculació immediatament després d’entrar al vehicle si aquest està extremadament calent. El primer pas hauria de ser expulsar l’aire acumulat.
Per aconseguir-ho, és recomanable obrir les finestres durant els primers minuts de circulació i activar el ventilador. Això permet eliminar bona part de l’aire calent que s’ha acumulat dins del cotxe durant les hores d’exposició al sol.
Un cop la temperatura interior comença a baixar, és el moment ideal per activar la recirculació de l’aire. D’aquesta manera, el sistema d’aire condicionat treballarà sobre un aire cada vegada més fresc i necessitarà menys esforç per mantenir una temperatura confortable.
També ajuda a reduir el consum
La climatització és un dels sistemes que més energia requereix dins d’un vehicle. En els cotxes amb motor de combustió, aquesta energia prové directament del motor i pot traduir-se en un augment del consum de combustible.
Per aquest motiu, una utilització eficient de la recirculació pot contribuir a reduir lleugerament la càrrega de treball del compressor i, en conseqüència, optimitzar el rendiment del sistema.
En els vehicles elèctrics, una climatització més eficient també pot ajudar a preservar part de l’autonomia de la bateria, especialment durant els dies més calorosos.
Quan no convé utilitzar-la?
La recirculació no és sempre la millor opció. Durant l’hivern o en dies humits, mantenir-la activada durant molta estona pot afavorir la formació de condensació als vidres i provocar que s’entelin.
També és recomanable desactivar-la de manera puntual en trajectes llargs per renovar l’aire de l’habitacle i evitar una acumulació excessiva d’humitat o de diòxid de carboni a l’interior.
Un simple botó que passa desapercebut per a molts conductors pot marcar una gran diferència durant l’estiu. Saber quan activar la recirculació de l’aire permet refredar el vehicle més ràpidament, millorar el confort i ajudar el sistema de climatització a treballar de manera més eficient quan la calor apreta de debò.
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