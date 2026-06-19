El cotxe elèctric promet estalvi, però la benzina encara guanya en una despesa clau
L’energia surt més barata si carregues a casa, però les assegurances i la depreciació continuen penalitzant els elèctrics
Comprar un cotxe nou és cada vegada més car i això ha canviat la manera com molts conductors fan números abans de triar vehicle. El mercat automobilístic espanyol va tancar el 2025 amb més d’1,14 milions de turismes nous matriculats, però el pes del cotxe de segona mà continua sent molt superior: es van vendre uns 2,21 milions de vehicles d’ocasió, gairebé dos per cada cotxe nou.
En aquest context, la gran pregunta és clara: surt més a compte un cotxe elèctric o un de benzina? La resposta no és tan simple com mirar només el preu del combustible. Una anàlisi d’Auto Express compara el cost real de propietat, és a dir, no només el que es paga al concessionari, sinó també l’energia, el manteniment, els impostos, l’assegurança i la depreciació.
L’elèctric guanya en consum, però no sempre en el total
En el dia a dia, el cotxe elèctric és molt competitiu si es pot carregar a casa. L’estudi posa un exemple clar: un Volkswagen ID.3 gastaria uns 1.755 euros en electricitat domèstica, mentre que un Volkswagen Golf de gasolina en necessitaria uns 4.563 euros en combustible. També hi ha menys manteniment, perquè un elèctric té menys peces mòbils i menys desgast mecànic.
El problema arriba quan el conductor depèn de la càrrega pública ràpida. En aquest cas, l’estalvi es redueix molt i, segons el preu del punt de recàrrega, fins i tot pot acostar-se al cost de la benzina o superar-lo. Per això, el cotxe elèctric és molt més rendible per a qui té garatge o punt de càrrega domèstic que per a qui ha de carregar sempre fora de casa.
Benzina, dièsel i electricitat: preus que no paren de moure’s
Els últims anys també han estat marcats per les pujades i baixades de la benzina i el dièsel. Després de l’encariment provocat per la crisi energètica, els carburants han continuat movent-se segons el petroli, la tensió internacional i els impostos. El Ministeri per a la Transició Ecològica calcula que fer 100 quilòmetres costa uns 8,94 euros amb gasolina 95, 6,85 euros amb gasoil A, 2,91 euros amb electricitat domèstica i 8,36 euros amb recàrrega ràpida.
Això resumeix molt bé el dilema: l’electricitat a casa és clarament més barata, però la recàrrega ràpida ja no és tan avantatjosa. I el dièsel, tot i haver perdut molt pes en les vendes, continua sent competitiu en cost per quilòmetre per a qui fa molts trajectes llargs.
Les asseguradores també pesen en la balança
No tot és consum. Les assegurances dels cotxes elèctrics acostumen a ser més cares perquè el vehicle té un valor inicial més alt, les reparacions poden ser més costoses i la bateria és un element molt car. Segons les comparatives del sector, assegurar un elèctric pot costar força més que assegurar un model equivalent de benzina.
A això s’hi suma la depreciació. Els elèctrics perden valor més ràpid al mercat de segona mà, en part per l’evolució constant de les bateries, les autonomies i els nous models. Aquest punt és clau: encara que el conductor estalviï en electricitat, pot perdre més diners quan vulgui revendre el vehicle.
Quin costa més al final?
Quan se sumen tots els factors, l’estudi dona encara avantatge als models de benzina en el cost total de propietat. Els exemples són clars:
- Opel Corsa de gasolina: uns 22.138 euros, 0,53 euros per quilòmetre.
- Opel Corsa elèctric: uns 25.740 euros, 0,61 euros per quilòmetre.
- Volkswagen Golf de gasolina: uns 28.010 euros, 0,67 euros per quilòmetre.
- Volkswagen ID.3: uns 29.663 euros, 0,70 euros per quilòmetre.
- BMW 420i: uns 40.951 euros, 0,97 euros per quilòmetre.
- BMW i4: uns 47.651 euros, 1,13 euros per quilòmetre.
La conclusió és que el cotxe elèctric pot ser molt més barat en ús diari si es carrega a casa, paga menys impostos i té menys manteniment. Però avui, per a molts conductors, la benzina encara pot sortir millor quan es compten l’assegurança, la pèrdua de valor i el preu inicial del vehicle.
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