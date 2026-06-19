La IA prepara una revolució a les carreteres catalanes: Adeu als semàfors en vermell
Barcelona ja prova sistemes intel·ligents capaços d’adaptar-se al trànsit en temps real, mentre una nova normativa obre la porta a una mobilitat més eficient
Esperar davant d’un semàfor en vermell quan no passa cap vehicle és una situació que qualsevol conductor coneix. Però aquesta imatge podria començar a desaparèixer durant els pròxims anys. Una nova regulació estatal sobre Sistemes Intel·ligents de Transport (SIT) posa les bases perquè la intel·ligència artificial transformi la manera com es gestiona el trànsit a ciutats i carreteres.
L’objectiu és substituir progressivament els sistemes tradicionals, basats en temporitzadors fixos, per infraestructures capaces d’analitzar què està passant en cada moment i adaptar-se automàticament a les necessitats reals de conductors, ciclistes i vianants.
Semàfors que s’adapten al trànsit en temps real
Actualment, molts semàfors funcionen amb programes preestablerts que mantenen els mateixos cicles independentment del nombre de vehicles o persones que circulen per una via.
La nova generació de sistemes incorporarà càmeres intel·ligents, sensors, radars, tecnologia LiDAR i algoritmes d’intel·ligència artificial capaços de mesurar el trànsit en temps real. Això permetrà ajustar automàticament la durada dels semàfors verds i vermells segons la situació concreta de cada cruïlla.
Per exemple, si una via acumula més trànsit de l’habitual, el sistema podria allargar el verd per facilitar la circulació. Si detecta una afluència elevada de vianants, podria prioritzar els passos de zebra. L’objectiu és reduir temps d’espera, embussos i emissions contaminants.
Barcelona, entre les ciutats que ja experimenten amb aquesta tecnologia
Catalunya és un dels territoris que ja treballa amb aquest tipus d’eines. Barcelona participa en diversos projectes vinculats a la mobilitat intel·ligent i la gestió predictiva del trànsit, amb l’objectiu d’anticipar congestions i millorar la fluïdesa de la circulació.
La capital catalana forma part de la xarxa de ciutats europees que desenvolupen solucions de smart city, utilitzant dades en temps real per gestionar millor la mobilitat urbana. Alguns dels projectes en estudi permeten detectar patrons de circulació i actuar abans que es produeixin col·lapses viaris.
Aquesta transformació podria tenir especial impacte en àrees metropolitanes molt congestionades, però també en ciutats mitjanes i municipis turístics que experimenten grans variacions de trànsit segons l’època de l’any.
Cotxes i carreteres que "parlaran" entre ells
Una de les grans novetats és la implantació progressiva de la tecnologia V2X (Vehicle to Everything), un sistema que permet la comunicació directa entre els vehicles i la infraestructura viària.
A la pràctica, això significa que un vehicle connectat podria rebre avisos sobre un accident, unes obres, una retenció o fins i tot gel a la calçada abans que el conductor ho pugui veure.
Els navegadors també es beneficiaran d’aquest intercanvi constant d’informació, oferint rutes més precises i adaptades a les condicions reals del trànsit.
A llarg termini, aquesta xarxa serà fonamental per a l’arribada dels vehicles autònoms, que necessitaran conèixer en temps real tot el que succeeix al seu entorn per circular amb seguretat.
Un canvi que no arribarà d’un dia per l’altre
Tot i que el marc legal ja està aprovat, la implantació dels semàfors intel·ligents serà gradual. Seran els ajuntaments, les diputacions i les diferents administracions les que hauran de definir inversions, terminis i projectes concrets.
A Catalunya, ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida podrien beneficiar-se en el futur d’aquestes tecnologies, especialment en zones amb alta densitat de trànsit o amb problemes recurrents de congestió.
La idea és simple però ambiciosa: que els semàfors deixin de funcionar com rellotges rígids i es converteixin en sistemes capaços de reaccionar al que passa a cada instant. Si els projectes prosperen, esperar en vermell quan no hi passa ningú podria acabar sent una escena cada vegada menys habitual a les ciutats catalanes.
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