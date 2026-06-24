Confirmat per la DGT: Tots els cotxes hauran de portar aquest nou sistema obligatori a partir del 7 de juliol
La normativa europea de seguretat entra en una nova fase i obligarà els vehicles nous matriculats a incorporar més sistemes d’ajuda a la conducció
Després del debat sobre la balisa V16, arriba un altre canvi important per als conductors. A partir del 7 de juliol de 2026, tots els cotxes nous que es matriculin a la Unió Europea hauran d’incorporar de sèrie diversos sistemes avançats d’assistència a la conducció, coneguts com a ADAS.
La mesura forma part del Reglament General de Seguretat de Vehicles de la Unió Europea, que ja havia començat a desplegar-se en fases anteriors i que ara reforça els requisits per als vehicles nous. L’objectiu és reduir accidents, evitar errors humans i millorar la seguretat de conductors, passatgers, vianants i ciclistes.
Quins sistemes seran obligatoris?
Entre els sistemes que hauran d’equipar els vehicles nous hi ha l’assistent intel·ligent de velocitat, la frenada automàtica d’emergència, l’avís de cansament o distracció del conductor, el manteniment de carril, la càmera o sensors de marxa enrere i el registrador de dades d’accident, conegut popularment com a caixa negra.
També guanya pes la llum de fre adaptativa, que fa que els llums posteriors parpellegin quan es produeix una frenada brusca. Aquesta funció serveix per alertar abans el vehicle que circula darrere i reduir el risc de xoc per encalç.
Aquests sistemes ja eren obligatoris per als models de nova homologació des del 2022 i per a noves matriculacions en fases posteriors, però el paquet europeu es completa i endureix progressivament a partir del juliol del 2026.
El cotxe haurà d’avisar més el conductor
Un dels canvis més visibles serà l’augment dels avisos al volant. Els vehicles nous hauran de detectar si el conductor supera els límits de velocitat, si es desvia involuntàriament del carril o si mostra signes de somnolència o manca d’atenció.
També s’exigiran sistemes més avançats de frenada automàtica, especialment pensats per detectar vehicles, vianants i ciclistes en situacions de risc. La idea és que el cotxe pugui advertir el conductor i, si cal, intervenir per evitar o reduir la gravetat d’un accident.
La Unió Europea calcula que aquestes tecnologies poden ajudar a reduir de manera significativa la sinistralitat viària durant els pròxims anys.
Preparats per al futur alcoholímetre antiarrencada
Una altra novetat és la preinstal·lació per a l’alcoholímetre antiarrencada. Això no vol dir que tots els vehicles hagin de portar-lo activat de sèrie, però sí que hauran d’estar preparats perquè es pugui instal·lar si la normativa ho exigeix en determinats casos.
Aquest sistema impedeix posar en marxa el vehicle si el conductor supera el límit d’alcohol permès. De moment, la mesura apunta sobretot a usos professionals o a escenaris regulats específicament, però la infraestructura tècnica quedarà preparada en els nous models.
Els cotxes antics no hauran d’adaptar-se
La norma afectarà els vehicles nous matriculats a partir de la data indicada. Això vol dir que els cotxes que ja circulen no hauran d’instal·lar aquests sistemes de manera obligatòria.
Ara bé, el canvi sí que pot tenir impacte en el mercat. Els vehicles nous seran més segurs, però també podrien encarir-se per la incorporació de més tecnologia. A canvi, els conductors tindran cotxes amb més capacitat per prevenir accidents i reaccionar davant situacions de risc.
El 7 de juliol marca un nou pas en la seguretat viària europea. Després del cinturó, l’ABS, l’ESP o els airbags, els ADAS es consoliden com la següent gran capa de protecció obligatòria als cotxes nous.
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