Ho has de saber: L’error que et pot fer gastar fins a un 10% més de combustible
Molts conductors el cometen sense adonar-se’n: una simple comprovació abans de sortir de viatge pot estalviar diners i augmentar la seguretat
Amb l’arribada de les vacances d’estiu, milers de conductors preparen el cotxe per fer desplaçaments llargs. Frens, oli, llums o nivells de líquids acostumen a ser els primers elements que es revisen. Però hi ha un component fonamental que sovint passa desapercebut i que pot afectar tant la seguretat com la butxaca: els pneumàtics.
Els experts en manteniment de vehicles adverteixen que circular amb una pressió incorrecta a les rodes no només accelera el desgast dels pneumàtics, sinó que també pot incrementar de manera significativa el consum de combustible.
El problema més habitual: portar les rodes amb poca pressió
La situació més freqüent és circular amb una pressió inferior a la recomanada pel fabricant. Quan això passa, el pneumàtic es deforma més del compte i augmenta la superfície de contacte amb l’asfalt.
Aquesta deformació genera una major resistència al rodament, és a dir, el motor necessita més energia per mantenir la mateixa velocitat. El resultat és un augment directe del consum.
Segons diversos estudis del sector de l’automoció, una diferència de només 0,5 bars per sota de la pressió recomanada pot incrementar el consum de carburant fins a un 10% en determinades circumstàncies.
A més, aquesta situació provoca un desgast irregular dels pneumàtics, fet que obliga a substituir-los abans del previst.
Inflar-los massa tampoc és la solució
Davant aquesta realitat, alguns conductors opten per portar les rodes més inflades del compte pensant que així reduiran el consum. Però aquesta pràctica també té inconvenients importants.
Quan la pressió és excessiva, disminueix la superfície de contacte entre el pneumàtic i la carretera. Això pot reduir l’adherència, especialment en dies de pluja o en maniobres d’emergència.
També provoca un desgast concentrat a la part central de la banda de rodament, fet que escurça la vida útil del pneumàtic i pot afectar el comportament del vehicle.
Per tant, ni per defecte ni per excés: la clau és mantenir sempre la pressió indicada pel fabricant.
On trobar la pressió correcta?
Molts conductors desconeixen que la informació no es troba necessàriament als pneumàtics. La pressió adequada depèn del model de vehicle i acostuma a aparèixer en diversos llocs:
- Al manual del vehicle.
- A una etiqueta situada al marc de la porta del conductor.
- A l’interior de la tapa del dipòsit de combustible.
En alguns casos, també hi ha valors diferents segons si el cotxe circula amb poca càrrega o completament carregat per a un viatge.
La comprovació s’ha de fer en fred
Un altre error habitual és comprovar la pressió després d’haver conduït. Els especialistes recomanen fer la mesura amb els pneumàtics freds, és a dir, després d’haver estat aturat almenys unes hores o abans de començar el trajecte.
Quan el vehicle circula, l’escalfament natural de les rodes augmenta temporalment la pressió interna i pot oferir lectures incorrectes.
Per això, una revisió ràpida abans de sortir de viatge pot evitar problemes i garantir que les dades siguin fiables.
Un petit gest que millora seguretat i estalvi
La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda periòdicament la importància de revisar els pneumàtics, ja que són l’únic punt de contacte entre el vehicle i la carretera.
Una pressió adequada ajuda a reduir el consum de combustible, allarga la vida útil de les rodes, millora l’estabilitat i disminueix el risc d’accident.
Abans de començar les vacances, dedicar cinc minuts a comprovar els pneumàtics pot acabar estalviant molts diners al llarg de l’estiu. I, sobretot, pot contribuir a viatjar amb més seguretat.
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