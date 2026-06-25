Un tècnic de la ITV aclareix la veritat sobre les benzineres 'low cost'
L'expert assegura que el combustible bàsic acostuma a tenir el mateix origen que el de moltes grans marques, tot i que hi ha diferències en les versions premium
Amb el preu dels carburants encara molt condicionat per la situació internacional i les tensions en el mercat del petroli, molts conductors busquen la manera d'estalviar cada vegada que omplen el dipòsit. Una de les preguntes més habituals és si val la pena repostar en una benzinera 'low cost' o si, per contra, aquest combustible pot perjudicar el motor del vehicle.
El debat fa anys que existeix i ha alimentat tota mena de mites. Ara, un tècnic de la ITV ha volgut aclarir què hi ha de cert en aquesta creença i quines diferències existeixen realment entre els carburants més econòmics i els de les grans marques.
El combustible bàsic acostuma a tenir el mateix origen
Segons explica Pedro, tècnic de la ITV i divulgador a les xarxes socials, el gasoil bàsic i la gasolina 95 que venen moltes benzineres de baix cost provenen habitualment dels mateixos centres logístics que abasteixen les grans companyies petrolieres.
És a dir, el combustible base acostuma a ser el mateix. De fet, gran part dels carburants passen pels mateixos dipòsits d'emmagatzematge abans de distribuir-se a les diferents cadenes de servei.
La principal diferència no sol ser l'origen del combustible, sinó els additius que incorpora cada empresa abans de posar-lo a la venda.
On sí que hi ha diferències
Els experts coincideixen que les diferències apareixen sobretot en els carburants premium.
Les grans marques comercialitzen gasolines i gasoils millorats amb paquets d'additius específics que prometen mantenir més net el motor, reduir els dipòsits de carboni, millorar la lubricació o augmentar lleugerament el rendiment.
Aquests avantatges, però, depenen molt del tipus de vehicle, del seu estat i dels hàbits de conducció. Per a un ús quotidià, molts mecànics consideren que la gasolina bàsica compleix perfectament els estàndards de qualitat exigits per la normativa europea.
El manteniment és molt més important
Els especialistes recorden que, molt sovint, els problemes mecànics no estan relacionats amb la benzinera escollida sinó amb altres factors.
Canviar l'oli quan toca, substituir els filtres, revisar els pneumàtics, mantenir els injectors en bon estat i utilitzar el carburant adequat segons el fabricant són aspectes molt més determinants per a la salut del motor.
També és recomanable evitar circular habitualment amb el dipòsit gairebé buit, ja que això pot afavorir l'entrada d'impureses acumulades al fons del dipòsit.
Llavors, val la pena pagar més?
La resposta depèn de cada conductor. Si el vehicle funciona correctament i només necessita gasolina 95 o gasoil convencional, diversos experts consideren que repostar en una benzinera 'low cost' no hauria de representar cap problema, sempre que compleixi la normativa vigent.
En canvi, alguns conductors prefereixen els combustibles premium pels additius addicionals, especialment si fan molts quilòmetres o condueixen vehicles d'altes prestacions.
En qualsevol cas, tots els carburants comercialitzats han de complir els mateixos requisits de qualitat establerts per la legislació europea.
La conclusió és clara: el mite que totes les benzineres 'low cost' fan malbé el motor no té una base generalitzada. En els combustibles bàsics, les diferències solen ser menors del que molts conductors pensen. El manteniment del vehicle i una conducció adequada continuen sent els factors que més influeixen en la seva vida útil.
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