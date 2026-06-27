El botó que has d’apagar abans d’aturar el cotxe per evitar una avaria amb l’aire condicionat
Un mecànic explica el senzill gest que pot evitar males olors, humitat i reparacions cares
La calor ja estreny amb força i pujar al cotxe després d’haver-lo deixat aparcat al sol pot convertir-se en una autèntica prova de resistència. El volant crema, els seients acumulen temperatura i l’interior del vehicle pot arribar a semblar un forn en pocs minuts. Això no només és incòmode: també pot tenir conseqüències per a la salut i per a la seguretat al volant.
Les temperatures altes poden provocar cansament, marejos, deshidratació, irritabilitat i pèrdua de concentració. I quan això passa mentre conduïm, el risc augmenta. La calor dins del cotxe pot fer que reaccionem més tard, que ens costi mantenir l’atenció o que cometem errors en trajectes aparentment senzills.
Com afecta la calor a la conducció?
Conduir amb molta calor no és només una molèstia. Un habitacle massa calent pot reduir la capacitat de concentració del conductor i fer que qualsevol trajecte sigui més pesat. Per això, abans d’arrencar, és recomanable ventilar el cotxe uns minuts, obrir portes o finestres per expulsar l’aire calent i, si és possible, evitar començar la marxa amb l’interior a una temperatura extrema.
També convé aparcar a l’ombra, utilitzar para-sols, no deixar mai infants, persones grans o mascotes dins del vehicle i hidratar-se bé abans de conduir. Però quan la temperatura és molt alta, ventilar no sempre és suficient. En aquests casos, l’aire condicionat del cotxe es converteix en un aliat imprescindible per conduir amb seguretat i mantenir una temperatura suportable.
El problema arriba quan aquest sistema deixa de funcionar bé, no refreda prou o comença a fer mala olor. Molts conductors només recorden el manteniment del climatitzador quan ja és massa tard i la reparació pot sortir cara.
L’error que pot espatllar l’aire condicionat
Un mecànic ha advertit d’un gest molt habitual que pot afectar el sistema amb el temps: apagar el motor amb l’aire condicionat encara funcionant. Segons explica, quan el sistema refreda l’aire es genera condensació. Aquesta humitat queda acumulada a l’evaporador, una peça situada dins del circuit de climatització.
Si el cotxe s’atura de cop amb el compressor activat, part d’aquesta humitat pot quedar retinguda. Amb el temps, això afavoreix l’aparició de mala olor, floridura, bacteris i un pitjor rendiment de l’aire. És aquella olor desagradable que surt pels conductes quan encenem el climatitzador, sobretot en cotxes que fa temps que no passen una revisió del sistema.
El truc del mecànic per evitar avaries
El consell del mecànic és molt senzill: uns segons abans d’apagar el vehicle, cal desconnectar només el botó de l’A/C, és a dir, el compressor, i deixar funcionant el ventilador. Així, l’aire continua circulant pel sistema, però ja no es produeix fred.
Aquest flux d’aire ajuda a assecar part de la humitat que queda a l’evaporador abans d’aturar completament el cotxe. No és una solució miraculosa, però sí un hàbit preventiu que pot ajudar a mantenir millor el sistema de climatització, evitar olors i allargar la vida útil de l’aire condicionat.
Com estalviar diners amb aquest gest
El benefici principal és l’estalvi. Si l’evaporador es manté més sec, hi ha menys risc que proliferin bacteris o floridura i, per tant, menys probabilitats d’haver de pagar neteges profundes, tractaments antibacterians o reparacions del circuit. També pot ajudar a conservar millor el rendiment del sistema, especialment en zones humides o en vehicles que ja comencen a fer olor quan s’encén l’aire.
Això no substitueix el manteniment del cotxe. Si l’aire condicionat no refreda, si perd gas, fa sorolls estranys, expulsa aigua dins de l’habitacle o manté una olor persistent encara que s’hagi canviat el filtre, el més recomanable és anar a un taller.
Però si el sistema funciona correctament, apagar l’A/C uns segons abans d’aturar el motor i deixar el ventilador encès pot ser una rutina senzilla per evitar problemes. En plena temporada de calor, tenir l’aire condicionat en bon estat no és només una qüestió de comoditat: també ajuda a conduir millor, respirar un aire més net i evitar despeses innecessàries.
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