L’assegurança del cotxe puja el 2026: els conductors que pagaran més i les províncies on surt més cara
L’edat, el lloc on vius i el tipus de vehicle poden fer variar molt el preu de la pòlissa
L’assegurança de cotxe torna a encarir-se per als conductors espanyols. Segons l’Índex de preus de les assegurances de cotxe de Rastreator, el cost mitjà d’una pòlissa a tercers ampliada ha pujat un 3% en l’últim any. Però això no vol dir que tots els conductors paguin el mateix ni que la pujada afecti tothom de la mateixa manera.
El preu d’una assegurança de vehicle depèn de molts factors. Les companyies tenen en compte el perfil del conductor, l’edat, l’experiència al volant, la província on viu, el tipus de cotxe, el combustible, l’ús del vehicle i el risc associat a cada cas. Per això, mentre alguns conductors paguen menys de 300 euros anuals, altres poden superar els 600 euros l’any.
Per què canvia el preu de l’assegurança?
Les asseguradores calculen la prima segons el risc. És a dir, com més probabilitats consideren que hi ha de patir un accident, tenir una avaria cara o presentar un sinistre, més alta pot ser la quota. Per això, un conductor jove, amb poca experiència, pot pagar molt més que una persona de més edat amb anys de conducció.
També influeix el lloc de residència. No és el mateix assegurar un cotxe en una zona amb menys sinistralitat que en una província amb més trànsit, més accidents o més robatoris. El tipus de vehicle també pesa: els cotxes més cars de reparar o amb components més costosos acostumen a tenir una prima d’assegurança més elevada.
Els joves, els més castigats
L’edat continua sent un dels factors més determinants. Els conductors d’entre 18 i 24 anys paguen de mitjana 638 euros anuals per una assegurança a tercers ampliada. Això representa un 120% més que els conductors d’entre 55 i 64 anys, que paguen uns 290 euros l’any.
El grup d’entre 25 i 34 anys també paga més que la mitjana, amb uns 378 euros anuals. A partir dels 35 anys, el preu tendeix a estabilitzar-se: entre els 35 i 44 anys, la prima mitjana és de 302 euros; entre els 45 i 54, de 300 euros; i entre els 55 i 64, baixa fins als 290 euros.
Quins cotxes són més cars d’assegurar?
El tipus de vehicle i el combustible també marquen diferències importants. El 2026, els cotxes elèctrics i híbrids són els més cars d’assegurar, amb una prima mitjana de 334 euros anuals. Això suposa un 20% més que els cotxes de gasolina, que són els més econòmics, amb una mitjana de 279 euros l’any.
Els vehicles dièsel també mantenen primes elevades, amb uns 332 euros anuals de mitjana. En el cas dels elèctrics i híbrids, l’encariment és especialment notable: el 2025 costaven uns 306 euros anuals, de manera que han registrat una de les pujades més importants.
Això s’explica, en part, perquè alguns vehicles tenen reparacions més cares, peces més específiques o tecnologies que eleven el cost dels sinistres. Per tant, el preu de l’assegurança no depèn només del conductor, sinó també del cotxe que condueix.
Les províncies on és més barat i més car assegurar el cotxe
La província de residència també pot fer variar molt el preu de l’assegurança de cotxe. Segons Rastreator, hi ha una diferència del 41% entre la província més barata i la més cara per contractar una pòlissa a Espanya.
La província més econòmica és Terol, amb una prima mitjana de 236 euros anuals. També destaquen Albacete, amb 242 euros; Ciudad Real, amb 246 euros; Zamora, amb 247 euros; i Àvila, també amb 247 euros.
A l’altre extrem, Almeria és la província més cara per assegurar un cotxe, amb una mitjana de 333 euros anuals. La segueixen Sevilla, amb 327 euros; Cadis, amb 322 euros; Pontevedra, amb 319 euros; i Màlaga, amb 318 euros.
La pujada no afecta igual tots els conductors
Tot i que el preu mitjà de l’assegurança de cotxe a Espanya ha pujat un 3%, no tots els conductors notaran el mateix increment. Un conductor veterà, amb bon historial i un cotxe de gasolina pot continuar pagant una prima relativament baixa. En canvi, un conductor jove, amb un vehicle elèctric o híbrid i resident en una província més cara pot veure una factura molt més alta.
En qualsevol cas, circular sense assegurança no està permès. Per això, abans de renovar la pòlissa, convé comparar preus, revisar cobertures i comprovar si realment cal una assegurança més completa o si una opció a tercers ampliada és suficient. Triar bé pot marcar una diferència important en la despesa anual del vehicle.
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