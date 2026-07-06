Ja és oficial: la DGT canvia les normes i confirma el carnet de conduir de categoria B per als menors de 18 anys que compleixin una sèrie de requisits
El nou sistema europeu s’implantarà a Espanya abans del novembre del 2028
Andrea Riera
La Unió Europea ha donat llum verda a una reforma normativa que permetrà als joves de 17 anys accedir al permís de conduir de la classe B, sempre que compleixin una sèrie de requisits establerts. Aquesta mesura, recollida en la Directiva Europea 2025/2205, suposa un canvi important en l’edat habitual d’accés al carnet, tot i que la seva aplicació no serà immediata.
A Espanya, la Direcció General de Trànsit (DGT) ja treballa en l’adaptació d’aquesta normativa, que haurà d’estar completament incorporada abans del 26 de novembre del 2028. L’objectiu és implantar aquest nou model de manera progressiva, seguint el sistema europeu de conducció acompanyada, ja utilitzat en països com Alemanya.
El nou sistema no modifica el procés d’obtenció del permís. Els aspirants hauran de continuar superant l’examen teòric i el pràctic en les mateixes condicions que fins ara, sense canvis en la formació ni en els requisits d’avaluació.
Tanmateix, la novetat arribarà després d’aprovar el carnet, ja que els joves de 17 anys que obtinguin el permís no podran conduir sols fins que facin 18 anys. Durant aquest període, estaran obligats a circular sempre acompanyats per un adult al seient del copilot, que exercirà de supervisor de la conducció.
Requisits per ser supervisor
Aquest acompanyant haurà de tenir almenys 24 anys i comptar amb una antiguitat mínima de cinc anys amb un permís de conducció de la mateixa categoria. A més, no haurà d’haver estat sancionat amb la retirada del carnet en els últims anys i haurà de respectar estrictament les normes de seguretat viària, especialment les relacionades amb l’alcohol i les drogues.
Des de la DGT es considera que aquesta figura pot ser positiva per a la seguretat viària. La subdirectora general de Formació i Educació Viària, Montserrat Pérez, ha assenyalat que aquest sistema pot ser especialment útil en zones rurals o per a joves que necessiten més autonomia, com els qui es desplacen a estudiar a altres ciutats.
Segons explica la subdirectora, es tracta d’una manera de «supervisar la conducció» durant els primers mesos d’experiència.
Un altre punt clau és que la formació no es modifica, ja que la directiva europea no entra en com han d’aprendre a conduir els aspirants, sinó que se centra en els exàmens i en els requisits administratius del permís. Per això, les autoescoles i el sistema actual d’ensenyament continuaran operant amb normalitat, sense canvis importants en la seva estructura.
Via: Sport
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