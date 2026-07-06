Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
La nova mesura modifica la freqüència amb què determinats vehicles hauran de superar la inspecció tècnica, un canvi que afectarà milions de conductors a Espanya
Ramón Gutiérrez
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha actualitzat la normativa que afecta les autocaravanes i les furgonetes camperitzades a Espanya amb l’objectiu d’adaptar-la als criteris establerts pel Ministeri d’Indústria i Turisme en matèria d’inspecció tècnica.
La nova Instrucció PROT 2026/04 substitueix la vigent des del 2023 i introdueix canvis que afecten directament els terminis en què aquests vehicles han de passar la ITV.
La DGT canvia les normes
Un dels aspectes més importants de l’actualització és que diferencia clarament entre les autocaravanes, classificades com a vehicles de categoria M, i les furgonetes camperitzades o furgons habitatge, que pertanyen a la categoria N.
A partir d’aquesta distinció, cada tipus de vehicle tindrà un calendari d’inspeccions específic, seguint el que estableix el Reial decret 920/2017, que regula la Inspecció Tècnica de Vehicles a Espanya.
Amb aquesta revisió, la DGT busca aclarir l’aplicació de la normativa i evitar els dubtes que existien fins ara entre els propietaris d’aquests vehicles, un tipus de transport que ha guanyat molta popularitat en els últims anys gràcies a l’auge del turisme sobre rodes i els viatges en autocaravana.
En el cas de les autocaravanes, les que tinguin una antiguitat d’entre 4 i 10 anys hauran de passar la ITV cada dos anys, mentre que les que superin la dècada d’ús s’hauran de sotmetre a la inspecció de manera anual.
Per la seva banda, les furgonetes camperitzades hauran d’anar a la ITV un cop l’any fins que compleixin 10 anys d’antiguitat i, a partir d’aquell moment, cada sis mesos.
A més, la nova instrucció aclareix que les autocaravanes poden aturar-se i estacionar, per norma general, igual que qualsevol altre vehicle. Això sí, els seus propietaris hauran de respectar les restriccions i la senyalització que estableixin els ajuntaments a les vies urbanes.
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