El nou Mazda CX-5 arriba a Girona amb més confort, tecnologia i un disseny pensat per al dia a dia
El cotxe està disponible a Mazda M Automoción, concessionari oficial de la marca a Fornells de la Selva
Jaume Puig
El segment dels SUV és un dels més demandats pels conductors que volen un vehicle versàtil, còmode i pensat tant per als desplaçaments quotidians com per a les escapades de cap de setmana o les vacances. En aquest context, el nou Mazda CX-5 es presenta com una evolució d'un dels models més representatius de la marca japonesa, incorporant millores en disseny, habitabilitat, connectivitat i seguretat.
Els conductors gironins poden descobrir-lo a Mazda M Automoción Girona, concessionari oficial de la marca situat a Fornells de la Selva, on és possible conèixer-ne tots els detalls, rebre assessorament personalitzat i reservar una prova de conducció.
El nou Mazda CX-5
El nou Mazda CX-5 manté la filosofia de disseny que sempre ha caracteritzat a la marca, però incorpora una imatge més moderna i refinada. Aposta per un interior amb un ambient més acollidor i funcional i les noves línies exteriors reforcen la seva presència a la carretera.
L'habitacle s’ha concebut per oferir una experiència de conducció més confortable, amb materials de qualitat, un espai més ben aprofitat i una distribució dels comandaments orientada a facilitar-ne l'ús diari.
Motor E-Skyactiv G
La renovació d’aquest vehicle de la marca japonesa incorpora un motor de benzina de 2,5 litres amb tecnologia híbrida. Una opció eficient amb rendiment que compleix amb la normativa d’emissions Euro 6e.
Tecnologia al servei del conductor
La connectivitat té un paper protagonista en aquesta nova generació del Mazda CX-5. El vehicle integra nous sistemes d'informació i entreteniment en una pantalla de 12,9” en les versions Prime-Line, Centre-Line i Exclusiva Line, i de 15,6” en la versió Homura. Aquest sistema porta Google integrat amb aplicacions com Gemini, la IA de Google, o apps com Maps i Play. A més, el sistema és compatible amb Apple Carplay i Android Auto.
Pel que fa al quadre d’instruments té una pantalla de 10,24” que mostra tota la informació i les indicacions de navegació. Una col·locació estratègica per no distreure al conductor.
Més confort per a tota la família
Pensat per adaptar-se a diferents estils de vida, el nou SUV de Mazda ofereix un interior ampli i funcional amb un maleter de 583 litres, amb una millor sensació d'espai per als ocupants i una gran practicitat per al dia a dia.
Ja sigui per anar a la feina, portar els infants a l'escola o gaudir d'una escapada per les carreteres de les comarques gironines, el Mazda CX-5 respon amb un equilibri entre comoditat, ergonomia i facilitat d'ús.
Seguretat i confiança en cada trajecte
Un dels aspectes més destacats del nou Mazda CX-5 és el conjunt de tecnologies orientades a reforçar la seguretat i assistir el conductor durant la conducció. Destaquen el monitor de visió 360, el sistema d’assistència a la frenada (SBS) que detecta perills i frena anticipadament si és necessari, el control d’angle mort i l’assistent de tràfic i creuer.
Els sistemes d'ajuda contribueixen a oferir una experiència més tranquil·la i segura, mantenint el compromís de Mazda amb una conducció agradable i enfocada en el benestar dels ocupants.
Descobreix el nou Mazda CX-5 a Girona
Els conductors que vulguin conèixer de prop el nou Mazda CX-5 poden visitar Mazda M Automoción Girona, concessionari oficial de la marca a les comarques gironines.
L'equip comercial ofereix assessorament personalitzat per resoldre qualsevol dubte, explicar les diferents configuracions disponibles i ajudar cada client a trobar la versió que millor s'adapti a les seves necessitats.
A més, és possible sol·licitar informació, demanar una oferta personalitzada o reservar una prova de conducció per experimentar de primera mà el confort, la tecnologia i l'experiència de conducció que defineixen aquest nou SUV de Mazda.
Mazda M Automoción Girona
Carretera N-II, 16
17458 Fornells de la Selva (Girona)
Tel. 972 215 565
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