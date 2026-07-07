Així pots baixar fins a 10 graus la temperatura del cotxe en només 30 segons sense fer servir l'aire condicionat
Un senzill truc d'origen japonès permet expulsar ràpidament l'aire calent acumulat a l'interior del vehicle abans d'engegar-lo
Entrar en un cotxe aparcat durant hores sota el sol és una de les situacions més desagradables de l'estiu. Quan l'habitacle supera amb escreix la temperatura exterior, molts conductors opten per engegar immediatament l'aire condicionat o baixar totes les finestres. Tot i això, existeix una tècnica molt senzilla que permet reduir notablement la calor interior en només mig minut, sense consumir combustible ni posar en marxa la climatització.
Es tracta d'un truc popularitzat al Japó, que aprofita un principi físic molt simple per renovar ràpidament l'aire acumulat dins del vehicle.
El truc de la finestra i la porta oposada
Per posar-lo en pràctica només cal seguir dos passos:
- Baixar una única finestreta del vehicle, deixant les altres tres completament tancades.
- Anar fins a la porta situada al costat oposat i obrir-la i tancar-la diverses vegades de manera seguida.
Aquesta operació dura aproximadament 30 segons i, segons els seus defensors, és suficient per reduir de manera significativa la temperatura de l'interior del cotxe abans d'iniciar la marxa.
Per què funciona?
El sistema no té res de màgic. Cada vegada que s'obre i es tanca la porta es produeix una variació de la pressió dins de l'habitacle.
Aquest moviment actua com si fos una manxa: expulsa l'aire molt calent acumulat a l'interior i, al mateix temps, permet que entri aire més fresc a través de l'única finestreta oberta.
El resultat és una renovació molt més ràpida de l'aire que la que s'aconsegueix simplement obrint les quatre finestres alhora.
Una ajuda abans d'engegar l'aire condicionat
Aquest mètode no substitueix l'aire condicionat quan les temperatures són molt elevades, però sí que pot fer molt més suportable el moment d'entrar al vehicle.
En expulsar bona part de l'aire sobreescalfat abans d'arrencar, també es redueix l'esforç inicial que haurà de fer el sistema de climatització per refredar l'habitacle.
Altres consells per mantenir el cotxe més fresc
Els especialistes també recomanen adoptar alguns hàbits per evitar que l'interior del vehicle arribi a temperatures extremes:
- Utilitzar para-sols al parabrisa quan el cotxe estigui estacionat.
- Aparcar, sempre que sigui possible, a l'ombra.
- Obrir portes o finestres durant uns segons abans d'engegar la climatització.
- No deixar dins del vehicle objectes sensibles a la calor ni materials inflamables.
Amb un gest tan senzill com baixar una finestra i obrir i tancar diverses vegades la porta oposada, és possible reduir ràpidament la sensació d'habitacle convertit en un forn i començar el trajecte amb molta més comoditat.
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