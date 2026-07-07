Alcolock: la DGT exigeix aquest sistema en tots els cotxes nous a partir d'avui
Els vehicles nous matriculats hauran d’incorporar la preinstal·lació del sistema antiarrencada per alcohol, tot i que el dispositiu complet no serà obligatori per a tots els conductors
Des d’aquest 7 de juliol del 2026, tots els cotxes nous matriculats a l'Estat espanyol hauran d’incorporar la preinstal·lació de l’alcolock, un sistema d’alcoholímetre antiarrencada pensat per impedir que el vehicle es posi en marxa si el conductor supera la taxa d’alcohol permesa.
La mesura està recollida a l’Ordre PJC/528/2026, publicada al BOE el 29 de maig, i adapta la normativa espanyola al marc europeu de seguretat dels vehicles. La novetat és que l’obligació, que des del 2022 ja afectava els vehicles de nova homologació, ara s’estén a tots els vehicles nous que es matriculin.
Què és exactament l’alcolock?
L’alcolock és un dispositiu connectat al sistema d’arrencada del vehicle. Abans de conduir, el conductor ha de bufar en l’alcoholímetre. Si supera el límit establert o es nega a fer la prova, el cotxe no arrenca.
Ara bé, la norma no obliga tots els conductors a portar instal·lat el dispositiu complet. El que serà obligatori és la preinstal·lació, és a dir, un connector i un cablejat integrats al sistema elèctric del vehicle perquè el sistema es pugui incorporar més endavant si cal.
Aquesta preinstal·lació estarà oculta i el conductor no la veurà a simple vista.
A qui afectarà la mesura?
La norma afecta els vehicles nous matriculats a partir del 7 de juliol del 2026. Els cotxes que ja circulen no hauran d’adaptar-se ni instal·lar cap sistema addicional.
Tampoc vol dir que tots els conductors hagin de bufar cada vegada que vulguin arrencar. La instal·lació del dispositiu complet quedarà reservada per a supòsits específics, com ara resolucions judicials o programes de rehabilitació per a persones amb problemes d’alcohol al volant.
Un sistema pensat per evitar fraus
La DGT defensa que aquest tipus de tecnologia pot ajudar a reduir els accidents vinculats al consum d’alcohol, un dels principals factors de risc a la carretera.
Els sistemes més avançats poden incorporar mecanismes per impedir trampes, com reconeixement facial, empremta dactilar, detecció de pupil·la o fotografies digitals emmagatzemades a la memòria del dispositiu. L’objectiu és evitar que una altra persona bufi en lloc del conductor.
Un pas més en la seguretat dels vehicles
L’alcolock forma part d’un paquet més ampli de mesures europees per reforçar la seguretat viària. Els vehicles nous també incorporen cada vegada més sistemes avançats d’assistència a la conducció, com la frenada automàtica d’emergència, l’avís de canvi involuntari de carril o el detector de cansament.
La idea és clara: els cotxes nous han d’estar preparats per incorporar eines que redueixin els riscos al volant. L’alcolock no serà obligatori per a tots els conductors, però tots els vehicles nous ja hauran de sortir de fàbrica preparats per instal·lar-lo si la normativa o un jutge ho exigeixen.
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