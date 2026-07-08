Conduir amb xancletes aquest estiu et pot sortir molt car: aquestes són les multes
La DGT no prohibeix expressament aquest calçat, però adverteix que pot comprometre el control del vehicle i comportar sancions de fins a 200 euros
Amb l'arribada de l'estiu, és habitual que molts conductors es posin al volant amb xancletes, sandàlies o roba lleugera per combatre la calor. Tot i que aquesta pràctica és molt estesa, la Direcció General de Trànsit (DGT) recorda que, en determinades circumstàncies, pot acabar amb una multa si es considera que dificulta una conducció segura.
La normativa no prohibeix de manera explícita conduir amb xancletes, però sí obliga el conductor a mantenir en tot moment el control del vehicle i la llibertat de moviments necessària per reaccionar davant qualsevol imprevist.
Conduir amb xancletes està prohibit?
La resposta és no, almenys de manera específica. El Reglament General de Circulació no inclou cap article que impedeixi conduir amb aquest tipus de calçat.
Ara bé, la DGT recorda que hi ha diversos preceptes que poden servir de base per sancionar aquesta conducta si els agents consideren que afecta la seguretat.
L'article 3.1 estableix que la conducció s'ha de fer amb la diligència i la precaució necessàries per evitar qualsevol risc, mentre que l'article 17.1 obliga els conductors a mantenir en tot moment el control del vehicle.
A més, l'article 18.1 indica que el conductor ha de conservar la llibertat de moviments, una posició adequada i una atenció permanent durant la conducció.
Multes de fins a 200 euros
Encara que portar xancletes no constitueixi una infracció per si mateixa, els agents poden interpretar que aquest calçat compromet el control dels pedals o facilita que el peu rellisqui.
En aquests casos, la sanció pot oscil·lar entre els 80 i els 200 euros, en funció de les circumstàncies i de la valoració que faci l'autoritat de trànsit.
Quin calçat és el més recomanable?
Els especialistes en seguretat viària aconsellen conduir sempre amb un calçat que subjecti correctament el peu, tingui una sola estable i permeti accionar els pedals amb precisió.
Per aquest motiu, es recomana evitar no només les xancletes, sinó també altres opcions poc segures, com anar descalç, portar sabates amb plataformes molt gruixudes o talons alts.
L'objectiu és garantir que els moviments siguin ràpids i precisos en qualsevol situació d'emergència.
Tot i que la llei no prohibeix expressament conduir amb xancletes, la DGT recorda que qualsevol element que dificulti el control del vehicle pot ser motiu de sanció. Escollir un calçat adequat no només ajuda a evitar una multa, sinó que també contribueix a fer la conducció més segura tant per al conductor com per a la resta d'usuaris de la via.
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