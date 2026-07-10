Aquests són tots els radars fixos i de tram en funcionament a les comarques gironines
El Servei Català de Trànsit manté controls permanents en vies com l’N-II, la C-31, la C-65, la C-66, l’A-26 i la C-63, als quals se sumen radars mòbils i equips instal·lats en remolcs
Els conductors que circulen habitualment per les carreteres de les comarques gironines conviuen amb una extensa xarxa de controls de velocitat. El Servei Català de Trànsit disposa de radars fixos, cinemòmetres que calculen la velocitat mitjana en un tram, equips mòbils dels Mossos d’Esquadra i radars instal·lats en remolcs que es poden traslladar d’un punt a un altre.
La relació oficial més recent publicada pel Servei Català de Trànsit inclou una trentena d’ubicacions amb radars fixos puntuals a la demarcació de Girona. La seva presència es concentra especialment en vies amb una elevada intensitat circulatòria, carreteres costaneres i trams on hi ha risc d’accident.
Els radars fixos de la demarcació de Girona
Aquests són els municipis i les carreteres on consten cinemòmetres fixos del Servei Català de Trànsit:
- Aiguaviva, a l’A-2
- Arbúcies, a la GI-552
- Argelaguer, a l’A-26
- Bàscara, a l’N-II
- Begur, a la C-31
- Bescanó, a l’N-141a
- Blanes, a la GI-682
- Cabanelles, a l’N-260
- Caldes de Malavella, a la C-35
- Calonge, a la C-31
- Campdevànol, a l’N-260
- Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, a la C-31
- Forallac, a la C-66
- Garriguella, a l’N-260
- Hostalric, a la C-35
- Llambilles, a la C-65
- Lloret de Mar, a la C-63, amb més d’un punt de control
- Maçanet de la Selva, a l’N-II
- Palol de Revardit, a la C-66
- Pont de Molins, a l’N-II
- Riudarenes, a la C-63
- Sant Ferriol, a la C-66
- Sant Jaume de Llierca, a l’A-26
- Sant Joan de les Abadesses, a la C-38
- Sant Joan les Fonts, a l’A-26
- Saus, Camallera i Llampaies, a la GI-623
- Siurana, a la C-31
- Tossa de Mar, a la GI-682
- Ventalló, a la C-31a
- Vidreres, a la C-63
- Vilobí d’Onyar, a la C-25
La ubicació d’un radar fix no implica que sancioni qualsevol vehicle que hi passi: el cinemòmetre registra la velocitat i només inicia un procediment sancionador quan se supera el límit aplicable tenint en compte els marges establerts.
Els radars de tram gironins
A diferència dels equips puntuals, els radars de tram registren la matrícula a l’entrada i a la sortida d’un recorregut i calculen la velocitat mitjana mantinguda entre tots dos punts. Per tant, reduir la velocitat únicament davant de les càmeres no evita la sanció si la mitjana del trajecte supera el límit.
La demarcació de Girona disposa dels trams següents:
- Agullana–Capmany, a l’N-II
- Capmany–Agullana, a l’N-II
- Cassà de la Selva–Llagostera, a la C-65
- Corçà–Rupià–la Pera–Flaçà–Sant Joan de Mollet, a la C-66
- Sant Joan de Mollet–Flaçà–la Pera–Rupià–Corçà, a la C-66
- El Pont del Príncep–els Hostalets, a l’N-II
- Els Hostalets–el Pont del Príncep, a l’N-II
- Fornells de la Selva–Quart, a l’N-II
- Quart–Fornells de la Selva, a l’N-II
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Alguns apareixen per duplicat en sentit contrari perquè cada direcció de circulació disposa del seu propi sistema de control. La velocitat s’ha de respectar durant tot el recorregut, no només al principi i al final.
Radars mòbils i en remolc
A aquesta xarxa s’hi afegeixen els radars mòbils dels Mossos d’Esquadra, que poden operar en nombrosos trams de les carreteres gironines. Entre les vies on se’n poden instal·lar hi ha l’AP-7, l’A-26, l’N-II, l’N-260, la C-31, la C-35, la C-63, la C-65 i la C-66, entre moltes altres.
El Servei Català de Trànsit també utilitza cinemòmetres muntats en remolcs, que es deixen temporalment en punts considerats conflictius. La relació oficial inclou ubicacions gironines a l’AP-7, a l’altura de Sant Gregori, Sils i Maçanet de la Selva; a la C-37, a la Vall d’en Bas, i a l’N-II, també a Maçanet.
A diferència dels fixos, aquests dispositius es poden canviar de lloc, de manera que la seva presència no sempre és permanent ni previsible.
Els avisadors són legals, però els detectors no
La normativa permet utilitzar navegadors i aplicacions que informen de la ubicació dels radars fixos, ja que aquesta informació és pública. En canvi, portar un detector que localitza les ones emeses pels cinemòmetres està prohibit i pot comportar una multa de 200 euros i la retirada de tres punts del carnet.
La sanció és molt més elevada si es porta un inhibidor, és a dir, un aparell destinat a interferir en el funcionament del radar: la multa pot arribar als 6.000 euros i comportar la pèrdua de sis punts.
Més enllà d’evitar una sanció, el Servei Català de Trànsit recorda que la velocitat excessiva o inadequada augmenta tant la probabilitat de patir un accident com la gravetat de les lesions. La millor manera de circular pels trams controlats continua sent respectar en tot moment la senyalització i adaptar la velocitat a l’estat de la carretera.
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