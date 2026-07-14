Ja ha entrat en vigor: multes de 500 euros i 6 punts del carnet de conduir per aquest petit gest
La DGT recorda que aquesta infracció està considerada una conducta molt greu pel risc que suposa d'originar incendis forestals, especialment durant els mesos d'estiu
Cada estiu, amb l'arribada de les onades de calor i l'elevat risc d'incendis forestals, la Direcció General de Trànsit (DGT) intensifica els controls i recorda algunes de les infraccions que poden tenir conseqüències més greus del que sembla.
Una de les més castigades és llençar una burilla o qualsevol altre objecte per la finestreta del vehicle. Es tracta d'una conducta que pot comportar una multa de 500 euros i la pèrdua de sis punts del permís de conduir, una sanció que continua plenament vigent i que la DGT reforça cada estiu coincidint amb l'augment del risc d'incendis.
Una burilla pot provocar un gran incendi
L'objectiu principal d'aquesta sanció no és tant millorar la seguretat viària com prevenir els incendis forestals.
Durant els mesos de juliol i agost, les altes temperatures, la baixa humitat i la vegetació seca converteixen moltes zones de Catalunya i de la resta de l'Estat en espais especialment vulnerables al foc. En aquestes condicions, una simple burilla encara encesa pot actuar com a focus d'ignició.
Segons el Ministeri per a la Transició Ecològica, tot i que moltes ignicions tenen un origen accidental, les negligències continuen sent una de les principals causes dels incendis forestals.
Per aquest motiu, la DGT considera especialment greu llençar objectes susceptibles de provocar foc des d'un vehicle en circulació.
No només es castiguen les burilles
La normativa no es limita al tabac. La sanció també es pot aplicar a qualsevol objecte que es llanci per la finestreta i que pugui generar un incendi o posar en perill la resta d'usuaris de la via.
Per exemple, es poden sancionar conductes com llençar papers encesos, llumins, carbons, petards o altres materials inflamables. A més del risc ambiental, aquests objectes també poden sorprendre altres conductors o motociclistes i provocar accidents.
L'article 18 del Reglament General de Circulació obliga els conductors a mantenir la llibertat de moviments i evitar qualsevol acció que pugui comprometre la seguretat pròpia o la dels altres usuaris.
Catalunya, especialment vigilant durant l'estiu
La mesura pren encara més rellevància en un estiu especialment complicat a Catalunya, amb diversos grans incendis forestals registrats les darreres setmanes i episodis de calor extrema que han obligat Protecció Civil i els Agents Rurals a activar nivells elevats de vigilància.
En períodes d'alt risc, també és habitual que els panells lluminosos de les carreteres informin els conductors del perill extrem d'incendi, especialment a les zones forestals més sensibles.
Els Bombers i els Agents Rurals recorden que la majoria dels grans focs comencen amb una petita negligència que, en condicions meteorològiques adverses, acaba escapant de qualsevol control.
Una sanció que va més enllà de la multa
La sanció econòmica de 500 euros és només una part del càstig. La retirada de sis punts del carnet converteix aquesta conducta en una de les infraccions administratives més severes relacionades amb la protecció del medi ambient.
Els experts recorden que avui dia pràcticament tots els vehicles disposen de cendrers o d'altres sistemes per guardar les burilles fins arribar al destí, de manera que no hi ha cap justificació per llençar-les a la carretera.
A més, una burilla també pot provocar desperfectes a altres vehicles o afectar ciclistes i motoristes si impacta directament sobre ells.
La DGT insisteix que un gest que dura només un segon pot tenir conseqüències devastadores. Per això, aquest estiu torna a recordar als conductors que llençar una burilla per la finestreta no és només una falta d'incivisme: és una infracció molt greu que pot acabar costant diners, punts del carnet i, en el pitjor dels casos, provocar un incendi forestal de grans dimensions.
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