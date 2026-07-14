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Revolució elèctrica al Vaticà: Fiat omple els seus carrers amb vehicles més petits i sostenibles
La marca italiana ha lliurat una nova flota de vehicles elèctrics per reduir les emissions i transformar la mobilitat dins de la Ciutat del Vaticà
El Vaticà ha fet un nou pas cap a la mobilitat del futur amb el lliurament oficial d’una flota de vehicles elèctrics Fiat. La companyia italiana proporcionarà un total de 30 vehicles, principalment dels models Fiat Topolino i Fiat Tris, que seran utilitzats pels treballadors de la Governació en els seus desplaçaments diaris.
Un lliurament oficial amb 20 vehicles
Els primers 20 cotxes elèctrics ja s’han lliurat a la seu de la Governació de l’Estat de la Ciutat del Vaticà. L’acte va comptar amb la presència de l’arquebisbe Emilio Nappa, del secretari general de la Governació, Giuseppe Puglisi-Alibrandi, i d’Olivier François, conseller delegat de Fiat i director de màrqueting de Stellantis.
L’acord preveu que la flota es completi fins a arribar als 30 vehicles, que serviran per cobrir les necessitats de mobilitat interna del personal del Vaticà.
Per què el Vaticà aposta pels cotxes elèctrics?
El lliurament forma part del programa Conversió Ecològica 2030, una estratègia impulsada pel Vaticà per reduir la seva petjada de CO₂ i avançar cap a una flota de zero emissions abans que acabi la dècada.
Amb aquesta mesura, la institució busca substituir progressivament els vehicles més contaminants per alternatives més eficients, silencioses i respectuoses amb el medi ambient.
Els avantatges del Fiat Topolino
El Fiat Topolino és un dels vehicles més petits de la marca italiana i està especialment pensat per circular per entorns urbans. Les seves dimensions reduïdes permeten moure’s amb facilitat pels carrers estrets del Vaticà, superar zones amb revolts i aparcar en espais molt petits.
A més, la seva propulsió elèctrica redueix les emissions contaminants, disminueix el soroll i facilita una conducció més àgil i pràctica en trajectes curts.
Després de la signatura de l’acord, els representants de Fiat i del Vaticà van fer una breu ruta amb el Topolino per comprovar la seva maniobrabilitat. Precisament, la facilitat per circular pels carrers estrets va ser un dels aspectes més destacats.
Fiat reforça la seva aposta per la micromobilitat
L’operació també permet a Fiat reforçar la seva estratègia de mobilitat sostenible i promocionar les seves solucions de micromobilitat urbana. La companyia considera que models compactes com el Topolino i el Tris poden tenir un paper cada vegada més important en les ciutats, especialment en zones amb poc espai i restriccions de trànsit.
Amb aquesta nova flota, el Vaticà vol convertir-se en un exemple de descarbonització i demostrar que fins i tot els territoris més petits poden avançar cap a una mobilitat més neta, eficient i sostenible.
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