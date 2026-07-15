Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
No es tracta d’una reforma de la DGT, sinó de l’avanç normal del sistema de numeració, que ja ha entrat en noves combinacions de la sèrie N
Els conductors començaran a veure aquest estiu noves combinacions de lletres a les matrícules dels vehicles acabats de matricular. Durant els mesos de juny i juliol, la numeració ha continuat avançant dins de la sèrie que comença per N, després que aquesta lletra substituís la M durant el 2025.
Ara bé, malgrat els titulars que parlen d’un canvi de la DGT, no ha entrat en vigor cap nou format de matrícula aquest juliol. Les plaques continuen tenint quatre xifres i tres consonants. L’única novetat és que, a mesura que s’esgoten les combinacions, Trànsit assigna les següents de manera correlativa.
Durant aquest període començaran a circular vehicles amb combinacions pròximes a NNY i, segons el ritme de matriculacions, la sèrie podria continuar avançant fins a l’entorn de NPW durant l’estiu. Es tracta, però, d’una estimació condicionada pel nombre real de vehicles que es donin d’alta.
Què signifiquen realment les noves lletres?
El sistema actual de matriculació es va implantar l’any 2000 i està format per quatre números seguits de tres lletres. Les combinacions s’assignen correlativament a tot l’Estat i ja no inclouen cap referència a la província on s’ha matriculat el vehicle.
A més, no s’utilitzen vocals ni algunes consonants, com la Ñ o la Q, per evitar paraules malsonants, confusions visuals o problemes d’identificació en altres països.
Per tant, veure una matrícula que comença per N no implica que el cotxe tingui una característica especial, sigui elèctric o estigui subjecte a una nova normativa. Simplement indica que ha estat matriculat després dels vehicles que portaven les combinacions anteriors.
La matrícula pot servir com una primera pista sobre l’antiguitat, però no permet saber amb total precisió la data d’alta només observant-ne les lletres. Les taules que relacionen matrícules i anys són aproximades, ja que el ritme d’assignació varia segons les vendes de vehicles.
Per què importa saber quan es va matricular un cotxe?
Conèixer la data de la primera matriculació és especialment important quan es compra un vehicle de segona mà. Aquesta informació ajuda a calcular-ne l’antiguitat real, comprovar si el quilometratge és coherent i anticipar algunes despeses de manteniment.
Per exemple, permet valorar si ja s’haurien d’haver substituït components com la corretja de distribució, els pneumàtics, la bateria o determinats líquids. També serveix per comprovar quan haurà de passar la ITV i quina etiqueta ambiental li pot correspondre.
La DGT ofereix un informe reduït gratuït que inclou la data de la primera matriculació a Espanya i informa de si existeix alguna incidència que impedeixi transferir o fer circular el vehicle. L’informe complet incorpora més dades, com els titulars, l’historial de la ITV, el quilometratge registrat, les càrregues i les possibles crides a revisió.
Compte amb els vehicles rematriculats
La combinació de la placa no sempre coincideix amb l’edat real del cotxe. Alguns vehicles poden haver estat rematriculats, per exemple perquè procedien de l’estranger o perquè portaven una matrícula provincial de l’antic sistema.
Això significa que un automòbil pot tenir una placa aparentment moderna, però haver estat fabricat i matriculat per primera vegada molts anys abans. Per aquest motiu, abans de comprar-lo convé comprovar la data inicial, el número de bastidor i l’historial administratiu.
La rematriculació és un tràmit legal i no implica necessàriament que hi hagi cap problema. Tanmateix, el comprador no hauria de basar-se únicament en l’aspecte de la placa per calcular l’antiguitat o valorar el preu del vehicle.
Les obligacions de la matrícula no canvien
Les noves combinacions de lletres no modifiquen les obligacions dels conductors. Les plaques han de ser visibles, llegibles i estar en bon estat. No es poden tapar, alterar ni manipular per dificultar la identificació del vehicle.
Circular amb una matrícula bruta o deteriorada fins al punt que no es pugui llegir pot comportar una sanció. Les conseqüències poden ser molt més greus si es comprova que ha estat manipulada expressament per evitar radars o controls policials.
També cal recordar que la matrícula no permet comprovar per si sola si el vehicle té la ITV vigent, l’assegurança obligatòria o càrregues pendents. Aquestes dades s’han de consultar mitjançant els canals oficials.
Aquest juliol no ha canviat el sistema de matrícules, sinó les combinacions que corresponen als vehicles nous. Les plaques amb lletres pròximes a NNY o NPW començaran a guanyar presència a les carreteres, però el format continuarà sent exactament el mateix que funciona des de l’any 2000.
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