Si fas això quan el cotxe s'avaria, et jugues molt més que una multa: els 6 errors que poden acabar en tragèdia
Una aturada incorrecta al voral pot convertir una simple avaria en un accident greu. La DGT recorda quins són els errors més habituals i com actuar per protegir-te
L'estiu és l'època amb més moviment a les carreteres. La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu aquest 2026 més de 100 milions de desplaçaments durant els mesos d'estiu, fet que incrementa també el nombre d'avaries, punxades i incidències mecàniques.
Quan el vehicle falla, molts conductors reaccionen de manera impulsiva. Però una mala decisió al voral pot posar en risc tant els ocupants del vehicle com la resta d'usuaris de la via. Per això, els experts insisteixen que el més important no és reparar el cotxe immediatament, sinó garantir la seguretat.
1. Frenar de cop per arribar al voral
Quan el cotxe comença a fallar és habitual voler apartar-se de la carretera tan de pressa com sigui possible. Tot i això, una frenada brusca pot sorprendre els vehicles que circulen darrere i provocar una col·lisió.
La recomanació és reduir la velocitat de manera progressiva, encendre els quatre intermitents i dirigir-se cap al voral o una zona segura sense moviments bruscos.
2. Aturar-se en un punt amb poca visibilitat
Si és possible, evita quedar-te en corbes, canvis de rasant o vorals molt estrets.
És preferible avançar uns metres fins a un lloc on el vehicle sigui visible des de lluny. Aquests segons poden donar temps als altres conductors per reaccionar.
3. No senyalitzar correctament l'avaria
Una vegada aturat el vehicle, és imprescindible avisar la resta d'usuaris de la via.
Cal activar immediatament els llums d'emergència i utilitzar els dispositius de senyalització obligatoris. Des de l'1 de gener del 2026, els turismes, furgonetes i vehicles mixtos han de portar la llum d'emergència V-16 connectada, que substitueix els tradicionals triangles en la majoria de situacions.
Aquest dispositiu envia automàticament la ubicació del vehicle a la plataforma de la DGT, facilitant la informació als serveis de trànsit i millorant la seguretat.
4. Sortir del vehicle pel costat del trànsit
És un dels errors més perillosos.
Si has d'abandonar el vehicle, fes-ho sempre pel costat contrari al de la circulació, posa't abans l'armilla reflectora i extrema la precaució.
Obrir la porta que dona directament a la calçada pot provocar un atropellament en qüestió de segons.
5. Quedar-se al costat del cotxe
Molts conductors esperen la grua recolzats al vehicle o intenten vigilar-lo des del voral.
La DGT recomana que, sempre que sigui possible, els ocupants abandonin el vehicle i se situïn darrere de la barrera de protecció o en una zona allunyada del trànsit.
Els atropellaments al voral continuen sent una de les principals causes de mortalitat associades a avaries i incidències a la carretera.
6. Intentar reparar el cotxe al voral
Canviar una roda, revisar el motor o manipular qualsevol element del vehicle en una via ràpida pot resultar molt perillós.
Només s'hauria d'intervenir si es pot fer sense exposar-se al trànsit. En la majoria dels casos, el més prudent és avisar el servei d'assistència i esperar en un lloc segur fins que arribi la grua.
Què recomana la DGT si el cotxe s'avaria?
A més d'evitar aquests errors, Trànsit recorda unes pautes bàsiques:
- encendre els quatre intermitents tan aviat com es detecti el problema;
- intentar arribar fins a una zona segura abans d'aturar-se;
- utilitzar la llum V-16 connectada;
- sortir del vehicle només si és segur fer-ho;
- situar-se lluny de la calçada mentre arriba l'assistència.
Una avaria no hauria d'acabar en accident
Una punxada o una incidència mecànica són situacions relativament habituals, especialment durant els desplaçaments d'estiu. El que marca la diferència és com reacciona el conductor durant els primers minuts.
Actuar amb calma, fer-se visible i evitar exposar-se al trànsit són les mesures que, segons la DGT, poden evitar molts accidents greus cada any.
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