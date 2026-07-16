La senyal de trànsit que gairebé ningú sap què significa: si la veus, no la pots ignorar
És una de les senyals més desconegudes del catàleg de la DGT, però té una funció molt específica en polígons, ports i zones de càrrega i descàrrega
Hi ha senyals de trànsit que tots els conductors identifiquen a l'instant. D'altres, en canvi, passen completament desapercebudes perquè gairebé mai no apareixen a les carreteres convencionals. És el cas de la R-115, una de les més desconegudes del Reglament General de Circulació.
La seva imatge sorprèn: un cercle de vora vermella amb la silueta d'una persona empenyent un carretó de mà. Molts conductors pensen que està relacionada amb obres o amb treballs puntuals, però el seu significat és un altre.
Què indica exactament la senyal R-115?
La R-115 significa "Entrada prohibida a carros de mà".
Això implica que, a partir del punt on està instal·lada, no poden continuar circulant les persones que transportin mercaderies amb carretons manuals, transpalets, carros de repartiment o altres plataformes impulsades exclusivament per la força humana.
En canvi, aquesta prohibició no afecta els vianants que caminen sense càrrega, ni tampoc els vehicles de motor o les bicicletes, llevat que una altra senyalització indiqui el contrari.
On és habitual trobar-la?
És molt poc probable veure aquesta senyal en una carretera convencional o en una autopista.
Els llocs on apareix amb més freqüència són:
- polígons industrials;
- zones de càrrega i descàrrega;
- ports i centres logístics;
- recintes firals;
- alguns carrers de vianants amb una elevada activitat comercial.
L'objectiu és evitar que els carretons de transport interfereixin amb el pas de vehicles pesants o amb la circulació de persones en espais molt transitats.
Una senyal pensada per millorar la seguretat
Tot i que és poc coneguda, la R-115 compleix una funció important.
En centres logístics o mercats majoristes és habitual que hi convisquin camions, furgonetes, carretons manuals i vianants. Limitar el pas d'aquests últims en determinades zones ajuda a reduir el risc d'accidents, ordenar els fluxos de circulació i facilitar les maniobres dels vehicles de grans dimensions.
També es pot utilitzar en carrers comercials per impedir que els repartiments manuals es facin en hores de màxima afluència de persones.
Forma part del catàleg oficial de la DGT
La senyal R-115 està recollida al Reglament General de Circulació com una de les senyals de prohibició.
Com la resta de senyals d'aquest grup, presenta:
- forma circular;
- vora vermella, que indica prohibició;
- fons blanc;
- pictograma negre que identifica l'element afectat.
El seu compliment és obligatori des del punt on està situada fins que finalitza la restricció o una altra senyal n'indica la fi.
Una de les grans desconegudes de la carretera
La majoria de conductors probablement no es trobaran mai aquesta senyal durant els seus desplaçaments habituals. Precisament per això genera tants dubtes quan apareix.
Conèixer-ne el significat pot evitar confusions, especialment si es treballa en activitats de logística, repartiment o transport de mercaderies. Encara que sigui una de les senyals menys habituals, forma part de la normativa oficial de trànsit i té la mateixa validesa que qualsevol altra prohibició de la DGT.
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