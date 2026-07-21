Alguns cotxes deixaran de passar la ITV a partir del 2027, però només si compleixen aquests requisits
La mesura no afecta tots els vehicles antics: només s'aplica als que estiguin catalogats oficialment com a històrics
La ITV continuarà sent obligatòria per a la gran majoria de vehicles que circulen per les carreteres espanyoles. No obstant això, hi ha una excepció que cada vegada afectarà més propietaris de cotxes clàssics.
El Reglament de Vehicles Històrics, en vigor des de l'1 d'octubre del 2024, estableix que els vehicles històrics amb més de 60 anys d'antiguitat queden exempts de passar la inspecció tècnica periòdica. Aquesta exempció també s'aplica als ciclomotors històrics, independentment dels anys que tinguin, tot i que els seus propietaris poden continuar fent la ITV de manera voluntària si ho desitgen.
No n'hi ha prou que el cotxe sigui antic
Un dels errors més habituals és pensar que qualsevol vehicle de més de 60 anys deixa automàticament d'estar obligat a passar la ITV.
No és així.
Per beneficiar-se d'aquesta exempció, el vehicle ha d'estar classificat oficialment com a històric. La simple antiguitat no és suficient.
Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), un vehicle històric és aquell que té almenys 30 anys d'antiguitat i compleix els requisits establerts pel reglament per preservar-ne l'interès patrimonial, cultural o tècnic.
Quins cotxes se'n podran beneficiar el 2027?
Com que la norma fixa el límit en més de 60 anys des de la data de fabricació o de primera matriculació, l'exempció anirà incorporant nous vehicles cada any.
De cara al 2027, podran deixar de passar la ITV obligatòria aquells vehicles històrics fabricats o matriculats aproximadament abans del 1967, sempre que hagin estat reconeguts oficialment com a històrics.
Per tant, un Seat 600, un Citroën DS, un Jaguar E-Type o qualsevol altre model d'aquella època no quedarà exempt només pel fet de ser molt antic: abans haurà d'obtenir aquesta catalogació administrativa.
Els vehicles històrics també passen menys ITV
Els que encara no arriben als 60 anys continuaran sotmesos a inspeccions, però amb una freqüència inferior a la dels turismes convencionals.
El reglament estableix aquests terminis:
- Entre 30 i 40 anys: ITV cada 2 anys.
- Entre 40 i 45 anys: ITV cada 3 anys.
- Més de 45 anys: ITV cada 4 anys.
- Més de 60 anys: exempció de la ITV periòdica.
Les motocicletes històriques han de passar la inspecció cada quatre anys, mentre que els ciclomotors històrics estan exempts de manera permanent.
Inspeccions adaptades a cada vehicle
Quan un vehicle històric sí que ha de passar la ITV, la revisió no sempre és idèntica a la d'un automòbil modern.
Durant el procés de catalogació es poden autoritzar determinades excepcions que queden reflectides a la targeta ITV.
Per exemple, alguns vehicles poden quedar exempts de proves com:
- el frenòmetre;
- la placa de folgances;
- o de disposar de determinats elements de seguretat o d'enllumenat que no formaven part del seu equipament original.
L'objectiu és preservar l'autenticitat dels vehicles sense comprometre la seguretat viària.
També hi ha flexibilitat amb algunes peces
El reglament introdueix altres particularitats pensades per facilitar la conservació dels vehicles clàssics.
La substitució de peces originals per altres d'equivalents, sempre que no alterin les característiques tècniques essencials del vehicle, no es considera una reforma.
Això simplifica les reparacions quan ja no és possible trobar components originals.
També hi ha excepcions en determinats requisits tècnics, sempre que hagin estat autoritzades durant la catalogació.
Un procediment més senzill que abans
El Reial decret 892/2024 també va simplificar el procés per obtenir la classificació de vehicle històric.
Per als automòbils que ja estaven matriculats a Espanya, tenien més de 30 anys, es trobaven en circulació i disposaven de la ITV vigent, es va crear un procediment abreujat, amb menys tràmits i un cost inferior respecte al sistema anterior.
L'objectiu és facilitar la conservació del patrimoni automobilístic espanyol i evitar que molts vehicles d'interès acabin desapareixent o siguin exportats a altres països.
La resta de conductors continuaran passant la ITV
Aquest canvi no modifica les obligacions de la immensa majoria dels vehicles.
Els turismes convencionals continuaran sotmesos als terminis habituals: primera ITV als quatre anys, inspeccions biennals fins als deu anys i anuals a partir d'aquesta antiguitat.
La novetat afecta exclusivament una petita part del parc automobilístic: els vehicles històrics degudament reconeguts per l'Administració.
En definitiva, la reforma no elimina la ITV per als cotxes antics en general, sinó que estableix un règim especial per a aquells que tenen un valor històric acreditat, diferenciant-los dels vehicles d'ús quotidià.
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