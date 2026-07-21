La DGT canvia el funcionament dels semàfors a partir de l'octubre: què passarà amb els passos de vianants?
La reforma del Reglament General de Circulació elimina, com a norma general, la coincidència entre el groc intermitent per als vehicles i el verd per als vianants
La Direcció General de Trànsit (DGT) estrenarà l'1 d'octubre del 2026 una modificació del Reglament General de Circulació que afectarà el funcionament d'alguns semàfors situats en passos de vianants.
La principal novetat és que, com a norma general, deixarà d'existir la situació en què els vehicles tenen un semàfor groc intermitent mentre els vianants disposen del verd per travessar. Segons el Govern, aquesta combinació podia generar interpretacions diferents entre conductors i vianants i augmentar el risc d'atropellaments.
Per què es canvia aquesta senyalització?
Fins ara, en alguns passos de vianants era habitual que els vehicles trobessin un groc intermitent, un senyal que obliga a circular amb precaució i a respectar la prioritat dels vianants.
El problema és que alguns conductors interpretaven aquest senyal com una autorització per continuar gairebé sense reduir la velocitat, mentre que els vianants entenien que el seu semàfor verd els garantia una prioritat absoluta.
Aquesta diferència d'interpretació podia provocar situacions de risc, especialment quan hi havia infants, persones grans o persones amb mobilitat reduïda travessant el pas de vianants.
Què canviarà a partir de l'1 d'octubre?
Amb la reforma, els passos de vianants regulats amb semàfors hauran de funcionar d'una manera més clara.
Quan els vianants tinguin el semàfor verd, els conductors ja no es trobaran, com a criteri general, un groc intermitent que pugui induir a pensar que poden continuar avançant amb precaució.
L'objectiu és eliminar qualsevol ambigüitat: si el pas està habilitat per als vianants, la senyalització destinada als vehicles no haurà de transmetre un missatge que pugui resultar contradictori.
El groc fix continua funcionant igual
La reforma no modifica el significat del semàfor groc fix, que continuarà regulant-se exactament igual que fins ara.
Quan un conductor es troba aquesta llum, ha d'aturar el vehicle abans de la línia de detenció sempre que pugui fer-ho amb seguretat.
Només existeix una excepció: si el vehicle és tan a prop del semàfor que una frenada brusca podria provocar un accident, es permet continuar la marxa. Aquest criteri continua recollit al Reglament General de Circulació i no canvia amb la reforma.
Un error molt habitual entre els conductors
La DGT recorda des de fa anys que el groc no és un senyal per accelerar abans que aparegui el vermell.
Tot i això, encara és freqüent que alguns conductors augmentin la velocitat per intentar superar el semàfor abans que canviï de fase.
Aquest comportament incrementa el risc d'accidents, especialment als passos de vianants, on una persona pot iniciar el creuament confiant que els vehicles respectaran la seva prioritat.
Una reforma centrada en protegir els usuaris més vulnerables
Aquest canvi forma part d'una reforma més àmplia del Reglament General de Circulació aprovada pel Govern per reforçar la protecció dels usuaris vulnerables de la via pública.
Entre altres novetats també s'hi inclouen:
- la regulació dels camins escolars segurs;
- noves normes per als patinets elèctrics;
- l'obligació de crear un carril d'emergència en determinades retencions;
- noves mesures per protegir ciclistes, motoristes i vianants.
La major part d'aquestes modificacions entraran en vigor l'1 d'octubre del 2026, mentre que algunes obligacions específiques, com determinats requisits per als vehicles de mobilitat personal o l'ús de cascos homologats per a motociclistes, s'aplicaran un any més tard.
El que no canvia
La reforma no modifica les normes bàsiques de prioritat als passos de vianants.
Els conductors continuen obligats a adaptar la velocitat i a cedir el pas quan els vianants tenen preferència, mentre que aquests també han de respectar la senyalització existent i travessar pels passos habilitats quan hi hagi semàfors.
Menys confusió, més seguretat
La DGT considera que aquesta modificació ajudarà a reduir situacions de dubte tant per als conductors com per als vianants.
En eliminar la coincidència entre el groc intermitent per als vehicles i el verd per als vianants, la senyalització serà més coherent i fàcil d'interpretar, amb l'objectiu final de reduir el risc d'atropellaments en els passos de vianants regulats amb semàfors.
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